Interimarul Barcelonei își pune toate speranțele în Xavi, după 3-3 cu Celta Vigo: ”Sper să facă asta”

După meci, Sergi Barjuan, antrenorul interimar al catalanilor, a tras primele concluzii. Acesta speră ca Xavi, noul tehnician al Barcelonei, să readucă gruparea blaugrana în fruntea fotbalului spaniol.

Barcelona, egal cu Celta Vigo, după ce a condus cu 3-0

Barjuan a fost numit pe banca tehnică a catalanilor după ce Ronald Koeman a fost demis.

"Este păcat că n-am reușit să sărbătorim o victorie în deplasare. Trebuie să rămânem în minte cu prestația din prima repriză. Dacă o să vă uitați pe lot, o să vedeți că jucăm cu mulți copii. E dificil să tragi anumite concluzii când ai mulți jucători accidentați. Dacă toată lumea ar fi aptă, totul ar arăta altfel.

Nu este o scuză, dar este un aspect important. Am jucat foarte bine în prima parte. Nu am vorbit cu Xavi până acum. El are ideile lui, sper să scoată tot ce e mai bun din acești jucători", a spus Sergi Barjuan, potrivit Marca.

În urma remizei, Barcelona se află pe locul 9 în clasament, cu 17 puncte obținute, după o serie de două înfrângeri și două remize consecutive. Celta a urcat pe locul 14 în clasament, cu două puncte mai puțin.