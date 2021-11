Transfer tare pentru Xavi! Barcelona vrea să aducă un golgheter pe Camp Nou 

Spaniolul își dorește să întărească lotul catalanilor. În presa din străinătate au apărut mai multe nume de jucători care ar putea ajunge pe Camp Nou. Unul dintre ele este cel al lui Pierre-Emerick Aubameyang (32 de ani).

Interesul Barcelonei pentru atacantul gabonez al lui Arsenal nu este recent. Acesta a mai fost pe lista de transferuri a grupării catalane, dar discuțiile nu s-au concretizat.

Se pare că spaniolii sunt din nou interesați de serviciile lui Aubameyang, astfel că vor încerca, în ianuarie, să-l transfere, anunță jurnalistul Ekrem Konur.

