Benfica dă replica în războiul cu Real Madrid la UEFA! Portughezii cer o sancțiune severă pentru Federico Valverde
Alexandru Hațieganu
Benfica Lisabona a depus o plângere disciplinară pentru ceea ce consideră o agresiune a lui Federico Valverde asupra lui Dahl în timpul meciului.

Benfica Lisabona, Real Madrid, Federico Valverde, Liga Campionilor, Vinicius Junior, Champions League
Benfica a depus o plângere disciplinară la UEFA cu privire la ceea ce consideră un act de agresiune din partea lui Federico Valverde asupra lui Samuel Dahl, informează jurnaliștii spanioli de la AS.

Conflictul dintre Benfica și Real Madrid se accentuează

Iturralde Gonzalez, analistul în materie de arbitraj de la AS, a explicat că Valverde ar fi trebuit eliminat.

„E cartonaș roșu, a lovit cu pumnul fără motiv... Valverde ar fi trebuit eliminat, chiar dacă faza nu a avut contact cu mingea”, a susținut Gonzalez. 

Incidentul nu a dus la nicio măsură disciplinară pentru mijlocașul central uruguayan, iar portughezii au solicitat o sancțiune severă în compensație.

Benfica - Real Madrid 0-1, un duel tensionat

Partida a fost marcată de presupuse insulte rasiste din partea lui Prestianni, jucătorul argentinian de la Benfica, la adresa lui Vinicius, pe care brazilianul de la Real Madrid le-a raportat arbitrului, declanșând protocolul antirasism. 

Real Madrid a depus probele sale la UEFA, după ce a efectuat o anchetă asupra conflictului dintre argentinian și brazilian.

Acum, Benfica a reclamat și ea un alt moment controversat din meci, despre care susține că ar fi trebuit rezolvat prin eliminarea lui Valverde pentru o agresiune care nu a fost sancționată nici de „central”, nici de arbitrajul video.

