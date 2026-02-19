Benfica dă replica în războiul cu Real Madrid la UEFA! Portughezii cer o sancțiune severă pentru Federico Valverde

Benfica a depus o plângere disciplinară la UEFA cu privire la ceea ce consideră un act de agresiune din partea lui Federico Valverde asupra lui Samuel Dahl, informează jurnaliștii spanioli de la AS.

Conflictul dintre Benfica și Real Madrid se accentuează

Iturralde Gonzalez, analistul în materie de arbitraj de la AS, a explicat că Valverde ar fi trebuit eliminat.

„E cartonaș roșu, a lovit cu pumnul fără motiv... Valverde ar fi trebuit eliminat, chiar dacă faza nu a avut contact cu mingea”, a susținut Gonzalez.

Incidentul nu a dus la nicio măsură disciplinară pentru mijlocașul central uruguayan, iar portughezii au solicitat o sancțiune severă în compensație.