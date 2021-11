Legenda s-a întors acasă: Xavi, prezentat oficial ca noul antrenor al Barcelonei! Fanii i-au scandat numele + primele declarații

14:15 Xavi, despre Leo Messi: „Da, mi-a trimis un mesaj și mi-a urat baftă, am glumit, îi doresc tot binele din lume, este cel mai bun jucător din istoria clubului, dar nu mai este aici, avem jucătorii pe care îi avem și trebuie să lucrăm cu ei. Leo nu mai este”.

15:10 Xavi, despre comparația cu Guardiola: „Să fiu comparat cu Guardiola este deja un succes pentru tot ceea ce a oferit fotbalului și Barcelonei. Pentru mine este cel mai bun antrenor din lume și orice comparație pentru mine e rea. Rezultatele vor fi cele care vor vorbi și vor spune dacă facem o treabă bună sau nu, însă pentru mine e un succes să fiu comparat cu el”.

15:05 Xavi a susținut și conferința de presă de prezentare, acolo unde a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Înainte de asta, antrenorul a ținut să ofere un mic discurs.

„Sunt extrem de emoționat pentru modul în care m-au primit suporterii. Sunt extrem de încântat, nerăbdător să încep să vorbesc cu jucătorii. Știu că este un moment complicat, atât din punct de vedere economic, cât și sportiv, însă îmi doresc să readuc bucuria.

Jucătorilor le voi cere exigență, suntem Barca, cel mai bun club din lume. M-am emoționat cu suporterii și trebuie să multiplicăm ce le oferim cu 10. Avem nevoie de exigență maximă în muncă și începând de aici efort, respect. Vă mulțumesc!”

Legendarul mijlocaș al catalanilor a fost prezentat oficial în cursul zilei de luni. Xavi a semnat contractul pe Camp Nou, sub privirile a peste 15 000 de fani, care așteptau nerăbdători revenirea lui 'acasă'. Contractul semnat este valabil până în iunie 2024.

Mai mult, noul antrenor al Barcelonei, aflată într-o situație extrem de delicată în acest sezon, a surprins pe toți, după ce a început să cânte, alături de președintele Joan Laporta, împreună cu fanii, unul dintre cele mai cunosute cântece ale galeriei.

Ulterior, acesta a avut și un mesaj pentru toți fanii, pentru a-i asigura că se va lupta pentru ca echipa să ajungă din nou o mare putere.

Xavi Hernandez: „Aici trebuie să câștigăm!”

„Sunt extrem de fericit, vă mulțumesc, nu vreau să mă emoționez, dar sunt încântat. Vă mulțumesc vouă, clubului, fanilor. Așa cum am spus și atunci când am plecat, suntem cea mai bună echipă din lume, iar Barca are nevoie de exigență, nu se poate să facem egaluri sau să pierdem, aici trebuie să câștigăm. Vă mulțumesc din toată inima. Visca Barca și Visca Catalunia”, a fost mesajul lui Xavi.

Xavi taking it all in ???? pic.twitter.com/GrB2nhCR3z — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

A vorbit și președintele Laporta, care însă a preferat să se rezume doar la câteva cuvinte: „Vă spun doar că această zi va marca istoria clubului. Bun venit acasă, Xavi și familia. E o zi extrem de emoționantă!”