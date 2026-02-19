Cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate, Dorin Rotariu este legitimat la Eyupspor în primul eșalon al Turciei. A semnat cu echipa în această iarnă un contract doar pe șase luni.

Iosif Rotariu a făcut anunțul despre Dorin: ”M-am trezit cu două mesaje din Turcia”

Dorin a debutat la Eyupspor în eșecul categoric cu Galatasaray de vineri (13 februarie), scor 1-5. A jucat 31 de minute, după ce a intrat în actul secund pe suprafața de teren.

Iosif Rotariu a fost întrebat despre nepotul său și a evidențiat că jurnaliștii turci l-au sunat deja ca să se intereseze de Dorin.

”(n.r. Ce se mai întâmplă cu Dorin?) În momentul de față, Dorin joacă în Superliga Turciei. Chiar acum o săptămână a jucat contra lui Galatasaray, a intrat 30 de minute și a fost cel mai bun jucător, chiar dacă echipa a pierdut cu 5-1.

L-au remarcat toți jurnaliștii. M-am trezit cu două mesaje din Turcia, de la jurnaliști, să mă întrebe dacă e rudă cu mine Dorin. I-am spus că e copilul fratelui meu și că e rudă cu mine.

Alții m-au sunat și m-au întrebat dacă am fost eu la meci. Dorin e bine”, a spus Iosif Rotariu.

Eyupspor se află pe locul 16 în clasament cu 18 puncte. Patru victorii, șase remize și 12 eșecuri a înregistrat clubul după 22 de etape

Igdir, Ankaragucu, FCSB, Ludogorets, Atromitos, Astana, Club Brugge, Mouscron, Dinamo și Poli Timișoara sunt cluburile la care Dorin Rotariu a fost legitimat de-a lungul carierei sale.