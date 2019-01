Inca o LOVITURA pentru Real Madrid! S-a intamplat la meciul cu Betis: Solari nu mai scapa!

Real Madrid a castigat cu 2-1 meciul cu Real Betis, insa problemele se tin scai de echipa lui Solari.

Karim Benzema a fost schimbat la pauza meciului cu Real Betis de duminica seara. Jucatorul a suferit o fractura la degetul mic de la mana dreapta si a devenit si el indisponibil pana cand isi va rezolva problema.

Astfel, Santiago Solari trebuie sa se descurce cu o echipa din care lipsesc jucatori importanti, precum Asensio, Bale, Courtois, Diaz, Kroos, Llorente si Sanchez, toti accidentati.

Luka Modric a deschis scorul cu Betis, in minutul 13. Echipa lui Solari a fost egalata in minutul 63 de Canales. Golul victoriei a venit abia in minutul 89, odata cu reusita lui Dani Ceballos.