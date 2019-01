Isco isi ia ADIO de la Real dupa mesajul asta: "Solari, UCIGAS de fotbal e numele tau!" Atac fara precedent!

Situatia lui Isco la Real Madrid a devenit exploziva!

Cel mai bun prieten al lui Isco s-a dezlantuit la adresa lui Santiago Solari dupa meciul cu Real Betis, castigat greu de madrileni, cu 2-1. Isco nu e fericit cu Solari la Real si vrea sa plece. Cel mai bun prieten al sau, un tanar despre care Isco spune ca e "fratele sau" din Malaga, a scris un mesaj dur imopotriva lui Solari pe retelele de socializare.



"Solari, intelegi fotbalul asa cum inteleg eu ingineria. UCIGAS DE FOTBAL e numele tau", a scris Aitor Costa.

Isco a stat pe banca tot meciul cu Betis, in conditiile in care golul victoriei a venit abia in minutul 88.

Manchester City, Arsenal si Chelsea sunt pe urmele lui Isco in aceasta iarna.