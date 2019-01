Dezvaluire BOMBA despre Zidane! Adevaratul motiv al despartirii de Real Madrid! "Florentino Perez a facut exact opusul"

Zinedine Zidane a scris istorie atat in tricoul Realului, cat si pe banca formatiei madrilene. Francezul a parasit echipa la numai cinci zile dupa castigarea celui de-al treilea trofeu consecutiv in Uefa Champions League. Chiar daca a plecat de pe Santiago Bernabeu de mai bine de 9 luni, lipsa sa se simte din plin. Real Madrid l-a adus in vara pe fostul selectioner al Spaniei, Julen Lopetegui, antrenor inlocuit dupa numai 14 partide cu Santiago Solari. Nici argentinianul nu a reusit sa revitalieze echipa, "galacticii" ocupand locul 5 in La Liga, la 10 puncte in spatele rivalei de-o viata, FC Barcelona.

Ramon Calderon, fostul presedinte de la Real Madrid, a dezvaluit adevaratul motiv al plecarii lui Zidane de pe Santiago Bernabeu. Calderon a ocupat cea mai inalta functie in club in perioada 2006-2009 si sustine ca Florentino Perez a comis o greseala fatala atunci cand l-a vandut pe Cristiano Ronaldo la Juventus.

"Zidane a insistat sa-l pastreze pe Cristiano si sa-l vanda pe Bale, iar presedintele a facut complet invers. Zidane mai voia sa aduca anumiti jucatori si sa vanda altii, in afara lui Bale, insa nu a primit ce si-a dorit, asa ca a decis sa plece" a spus Ramon Calderon pentru televiziunea El Chiringuito.

Former Real Madrid president Ramon Calderon: “Zidane insisted on keeping Cristiano Ronaldo and transferring Bale, but the president did completely the opposite, so he decided to leave.”

