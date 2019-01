Real Madrid a ajuns tinta ironiilor! Imaginea care a facut deliciul rivalilor! "Dupa ce am consultat VAR, se confirma"

Real Madrid o intalneste astazi pe Betis Sevilla.

Real Madrid joaca astazi in deplasare, cu Betis Sevilla, si incearca sa mentina distanta fata de liderul FC Barcelona. Madrilenii au pierdut ultimul meci din campionat jucat acasa, 0-2 contra lui Real Sociedad. Disputa a fost plina de controverse, dupa ce arbitrul partidei i-a refuzat lui Vinicius Junior un penalty, decizie ce s-a dovedit a fi eronata.

Acelasi arbitru s-a aflat in cabina VAR la meciul pierdut de madrileni la Eibar, 3-0. Real Madrid TV a facut public un clip video in care arbitrul Munuera Montero se bucura la primul gol inscris de Eibar, acordat in urma consultarii sistemului video. Cel mai probabil, oficialul se bucura alaturi de colegii sai pentru modul in care au gestionat situatia, insa gestul a fost aspru criticat, fiind acuzat de lipsa de impartialitate.

El Real Madrid se queja de que Munuera Montero, el árbitro del VAR en el Eibar-Madrid del 24 de noviembre, chocara la mano con sus asistentes tras dar por válido un gol del equipo local. Australian Open pe Sport.ro: Cu cine joaca Simona Halep in primul tur Imágenes: Real Madrid TV pic.twitter.com/Tc1Y46Uga5 — eSPAINews (@eSPAINews) January 7, 2019

Formatia de pe Santiago Bernabeu a ajuns tinta ironiilor pentru adversarii din aceasta seara. Pe contul oficial de Twitter al formatiei din Sevilla a aparut o fotografie care ii prezinta pe arbitrii din comisia VAR cum privesc monitoarele pe care ruleaza bucuria de la golurile lui Betis, aluzie la imaginile publicate de televiziunea Realului.