Germanul a făcut aceste remarci în urma scandărilor rasiste care au avut loc în timpul meciului amical Spania - Egipt 0-0, jucat marţi pe stadionul RCDE al echipei Espanyol.

Poziția lui Hansi Flick în scandalul de rasism

„Ce părere am despre ceea ce a spus Lamine (Yamal)? A făcut o declaraţie excelentă”, a comentat Flick. „Rasismul este ceva ce se întâmplă zilnic în fotbal, pe teren şi în afara lui. Vezi des astfel de lucruri, iar un număr mic de idioţi nu le înţeleg", a insistat antrenorul Barcelonei.

Flick consideră că este „timpul să reflectăm asupra acestui lucru”, deoarece lumea fotbalului nu vrea ca rasismul să se manifeste în mediul său. „Suntem împotriva rasismului, dar îl experimentăm în fiecare zi. Cu toţii trebuie să fim uniţi şi cu toţii vrem să fim respectaţi, indiferent de rasa sau religia noastră. Este timpul să schimbăm aceste mentalităţi”, a spus el.

Mesajul transmis de Lamine Yamal

Lamine Yamal a descris scandările islamofobe intonate de o parte a publicului de pe stadionul RCDE în timpul meciului amical de marţi dintre Spania şi Egipt drept „o lipsă de respect intolerabilă” şi i-a etichetat pe cei responsabili drept „ignoranţi şi rasişti".

„Sunt musulman, alhamdulillah (n.r.- Slavă Domnului). Pe stadion s-a auzit scandarea „cine nu sare este musulman”. Ştiu că a fost îndreptată către echipa adversă şi nu a fost personal împotriva mea, dar, ca musulman, este totuşi o lipsă de respect şi ceva intolerabil", a scris jucătorul Barcelonei pe profilul său de Instagram.

Agerpres