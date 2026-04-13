”U” Cluj s-a impus cu 4-0, într-un meci din runda a patra din play-off-ul Superligii. Ardelenii au înscris prin Lukic (45', 51'), Stanojev (15') și Nistor (87').

Filipe Coelho, încrezător în șansele Universității Craiova la titlu

Antrenorul portughez al oltenilor nu a părut descumpănit după înfrângerea usturătoare cu rivala directă din lupta la titlu.

Filipe Coelho a vorbit despre eliminarea lui Monday Etim din prima parte, dar și despre șansele ca echipa sa să încheie sezonul pe primul loc.

„E greu, desigur. Când pierzi la asemenea scor, nu prea ai ce să spui. Am început meciul foarte bine, dar totul s-a schimbat după cartonașul roșu. Chiar și după, am încercat să scoatem ceva, am avut câteva ocazii.

S-a făcut 2-0, știm că nu mai conta la ce diferență pierdem, am încercat să revenim în repriza a doua, ne-am asumat riscuri. Dar n-am înscris și, după al treilea gol, s-a terminat.

Bineînțeles, e responsabilitatea mea. Îmi iubesc jucătorii. Au încercat să joace cum le-am cerut eu, așa că e responsabilitatea mea. Sigur, avem lucruri de corectat”, a declarat Filipe Coelho.

După fluierul de final, ”U” Cluj a ajuns la patru din patru victorii consecutive în play-off-ul Superligii României, fiind lider cu 39 de puncte.

Pe locul secund în clasament rămâne Universitatea Craiova cu 36 de puncte, în timp ce Rapid completează podiumul cu 32 de puncte. Pe 4 se situează CFR Cluj cu 31 de puncte, iar FC Argeș e pe 5 cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo e ultima cu 28.