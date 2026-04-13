Ardelenii s-au impus clar pe Cluj Arena, în etapa a patra din play-off (4-0), profitând și de eliminarea lui Monday Etim din minutul 20. Reușitele gazdelor au fost semnate de Jug Stanojev, Jovo Lukic, autor al unei duble, și Dan Nistor. În urma acestui rezultat, formația clujeană a ajuns la opt victorii consecutive și și-a consolidat poziția în fruntea clasamentului.

Ce a spus Bergodi despre lupta la campionat

Deși echipa sa traversează o formă excelentă, tehnicianul italian a ales să rămână precaut. Antrenorul a subliniat calitatea adversarului și a ținut să evidențieze efortul pe care conducerea l-a făcut în acest sezon pentru a-i pune la dispoziție lotul de jucători.

„Îmi felicit jucătorii. Au făcut un meci frumos. Am intrat foarte bine în acest meci. Eu consider că ei sunt cea mai bună echipă. Au fost în inferioritate numerică şi nu este foarte uşor în fotbalul modern”, a transmis Bergodi la finalul confruntării.

În ceea ce privește șansele reale la câștigarea trofeului Superligii, antrenorul a exclus momentan acest subiect din discuțiile interne ale vestiarului.

„Stăm cu picioarele pe pământ, nu trebuie să visăm. Sunt şase meciuri, 18 puncte… nu există acest discurs despre titlu. Cred că Răzvan Zamfir, clubul, cei care au adus jucătorii au un merit, pentru că aceștia s-au adaptat foarte repede. E un grup de jucători cu caracter frumos”, a mai spus tehnicianul.

„U” Cluj a reuşit cea mai categorică victorie din acest sezon, după 4-0 cu Oţelul în etapa a 29-a a sezonului regulat.

Pentru Universitatea Craiova este cea mai drastică înfrângere din întregul sezon, după 1-4 cu Farul.

În sezonul regulat, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în meciul direct din Bănie, iar la Cluj-Napoca a fost 0-0.

