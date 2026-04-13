Premier League, cel mai tare campionat din lume, demonstrează și în acest sezon că e total imprevizibil!

La cum a început actuala campanie și mai ales după demiterea lui Ruben Amorim, pe 5 ianuarie, United părea sortită să aibă încă un sezon de coșmar! În momentul plecării antrenorului portughez, după un egal în deplasare cu Leeds, scor 1-1, formația din Manchester era pe locul 6. Cu doar 31 de puncte, după 20 de runde, United părea să fie condamnată la încă un sezon în mediocritate.

În acest context, Michael Carrick (44 de ani) a făcut chiar minuni! Cu un procentaj al victoriilor de 70%, fostul mijlocaș a ridicat echipa până pe locul 3 în Premier League! Ceea ce înseamnă deja o performanță: participarea în viitorul sezon al Ligii Campionilor e ca și rezolvată.

Cu cinci victorii în cinci meciuri de pe teren propriu, sub comanda lui Michael Carrick, United speră să-și prelungească seria perfectă, în partida cu Leeds United din această seară.

Manchester United – Leeds e un duel care îl va ține și pe Drăgușin cu ochii la televizor! Pentru că, ajuns pe loc retrogradabil cu Tottenham, stoperul român va fi fan United, diseară. O eventuală victorie a gazdelor va bloca Leeds în subsolul clasamentului, spre bucuria celor de la Tottenham, în luptă directă cu West Ham, Nottingham Forest și Leeds pentru „supraviețuire“.

De la ora 22:00, meciul Manchester United – Leeds va fi pe VOYO și pe Sport.ro în format LIVE VIDEO!