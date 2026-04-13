Chipciu, categoric după ce ”U” Cluj s-a distrat cu Craiova: ”Bani, bani, bani! Noi nici nu ne comparăm cu celelalte echipe”

După meci, Alexandru Chipciu, fotbalistul gazdelor, a explicat că nu poate face o analiză coerentă asupra meciului din cauza faptului că ”șepcile roșii” au evoluat în superioritate numerică încă din prima repriză, când Monday Etim a fost eliminat în minutul 20.

Totuși, Chipciu a evidențiat că bugetele celorlalte echipe sunt mult mai mari decât la ”U” Cluj și faptul că nu există presiune pentru câștigarea titlului la echipa ”șepcilor roșii” poate fi un factor pentru bunele evoluții ale echipei lui Cristiano Bergodi.

”Nu poți să faci o analiză corectă acum unui meci după ce am jucat în superioritate numerică. Trebuie să luăm doar punctele, că au fost foarte importante și nimic mai mult, că nu prea e relevant când joci 11 contra 10. A fost un meci la îndemâna noastră și asta cred că aș putea spune. Ok, scorul putea fi mai mare, puteau să dea și ei goluri. E bine că am rămas echilibrați și nu am făcut și noi lucruri nebune, poate luam un roșu. 11 contra 11 cred că era mai echilibrat.

Asta e cel mai important lucru, că suntem într-o poziție în care putem să prindem primele trei locuri, asta înseamnă o clasare în Europa după cea de anul trecut și după zeci de ani de absență. Cred că va fi o performanță fantastică. Eu nu mă gândesc la nimic, e un play-off greu, poți pierde cu oricine. Nu cred că noi și Craiova vom câștiga toate meciurile de acum înainte. Să tot facem calcule nu sunt bune, am văzut și meciul Rapidului cu FC Argeș. Dinamo la CFR Cluj. Oricine poate bate pe oricine!

Cred că am jucat bine în meciurile astea, ok, la Argeș a fost un meci de neprivit și din cauza terenului, că e greu și ei sunt și o echipă arțăgoasă. E și cupa. Noi nici nu simțim vreo presiune. Probabil că pentru Craiova e o presiune mare, câți bani s-au băgat, bani, bani, bani. Noi suntem mai relax, nici bugetul nostru nu se compară cu celelalte echipe, probabil de asta nici nu ni se cere să câștigăm campionatul. Noi continuăm să fim la fel.

Meciul ăsta nu pot să-l iau reper, 11 contra 11, e important că am câștigat”, a spus Chipciu.

Jug Stanojev a deschis scorul în minutul 15, iar Jovo Lukic a majorat diferența în minutul 45, după ce în minutul 20 Monday Etim și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

În actul secund, Lukic a realiz.at ”dubla” în minutul 51, iar Dan Nistor a închis tabela de marcaj la 4-0 în minutul 87 al meciului, după ce a fructificat din pasa lui Issouf Macalou.

După fluierul de final, ”U” Cluj a ajuns la patru din patru victorii consecutive în play-off-ul Superligii României, fiind lider cu 39 de puncte.

Pe locul secund în clasament rămâne Universitatea Craiova cu 36 de puncte.