Lamine Yamal, atac distrugător fără precedent: „Oameni ignoranți și rasiști"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lamine Yamal, discurs radical împotriva spaniolilor care au scandat „Cine nu sare este musulman”, la amicalul Spania - Egipt 0-0 de ieri. 

Lamine Yamal (18 ani) s-a arătat extrem de contrariat cu privire la scandările anumitor fani iberici de la amicalul Spania - Egipt 0-0 de ieri, 31 martie. 

Lamine Yamal, discurs fără menajamente după Spania - Egipt

Confruntarea a avut loc pe stadionul RCDE, unde evoluează rivala locală a Barcelonei, Espanyol. Mai mulți suporteri au cântat, în timpul partidei, „Cine nu sare este musulman”.

Yamal i-a taxat, prin intermediul rețelelor sociale, chiar dacă și-a dat seama că fanii respectivi au vrut să îi atace pe egipteni. Starul Barcelonei, în calitate de musulman, i-a numit ignorați și rasiști, considerând gestul lor intolerabil. 

Mesajul lui Yamal

„Sunt musulman, alhamdulillah.

Ieri, pe stadion s-a auzit scandarea „cine nu sare este musulman”. Știu că mergea pentru echipa rivală și nu a fost ceva personal împotriva mea, dar pentru un musulman este în continuare un gest lipsit de respect și intolerabil.

Înțeleg că nu toți fanii sunt așa, dar pentru cei care cântă aceste lucruri: folosirea unei religii ca batjocură la un meci de fotbal este pentru oameni ignoranți și rasiști.

Fotbalul trebuie să ne bucure și să fie încurajat, nu trebuie să existe lipsă de respect pentru ceea ce sunt sau în ceea ce cred.

Acestea fiind spuse, datorită oamenilor care au venit să ne încurajeze, ne vedem la Cupa Mondială”, a scris Lamine Yamal, pe contul său de Instagram

  • 25 de selecții și șase goluri a strâns Lamine Yamal pentru naționala Spaniei, alături de care a cucerit EURO 2024. 
