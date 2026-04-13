FCSB, prima plecare certă din vară: „Un pas înainte!“

Amir Kiarash
Campioana en-titre, ajunsă în play-out în acest sezon, își va schimba lotul din temelii, în vederea următoarei campanii.

La FCSB, după două stagiuni în care s-a mers pe același nucleu de jucători, în mare măsură, urmează vara marilor schimbări. 

S-a ajuns aici pentru că actuala campanie a însemnat un eșec istoric pe plan intern – FCSB joacă, în premieră, în play-out – și nici la nivel continental, bucureștenii n-au rupt gura târgului, fiind eliminați după meciurile din grupa de Europa League.

În acest context, patronul Gigi Becali a tot vorbit despre o remaniere masivă a lotului din vară. „Să dea Dumnezeu să ne calificăm (n.r. – în preliminariile Conference League via meciurilor de baraj) să iau cinci, şase jucători“, a spus latifundiarul din Pipera.

Până atunci, pe „lista neagră“ a finanțatorului și-au făcut loc deja mai mulți jucători. Unul dintre ei e israelianul Ofri Arad (27 de ani).

Gigi Becali: „Ofri Arad tot un fel de Chiricheș e...“

Adus în iarnă de la Kairat (Kazahstan), echipă din Champions League în acest sezon, Ofri Arad a pășit cu stângul în aventura sa roș-albastră. Pentru că a venit accidentat, în urma cu pregătirea fizică și, drept urmare, momentul debutului său s-a tot amânat. Iar atunci când a intrat pe teren pentru FCSB, Ofri Arad n-a arătat mare lucru. De aici și ultimul atac lansat asupra sa de Gigi Becali, după 4-0 cu Oțelul Galați.

Dacă n-ai mijlocaş... O să-l vedem şi pe ăla (n.r. – pe Ofri Arad), că şi pe ăla l-am văzut tot genul ăla că vine baba cu colacii până pun eu piciorul pe minge. Să-l vedem şi pe ăla, că tot un fel de Chiricheş este. Eu spun ce văd“, a declarat Becali, la Prima Sport.

Israelienii anunță: Ofri Arad, pe cale să se întoarcă la Maccabi Haifa

În acest context, zilele lui Ofri Arad, la FCSB, sunt numărate. Mai ales că israelianul nu duce lipsă de oferte. Presa din țara sa tocmai a anunțat că Ofri Arad e pe lista fostului său club, Maccabi Haifa, pentru o repatriere. Actualul jucător al roș-albaștrilor a fost, la Maccabi Haifa, între 2018-2023.

Un jucător legat de club sufletește, Ofri Arad poate fi omul care le lipsește <<verzilor>> la mijlocul terenului. Aventura sa europeană s-a complicat, în acest sezon, după transferul la Steaua București (n.r. – FCSB). Pentru că aici, șefii echipei îl tot critică pe Ofri Arad fără motiv. O revenire la Maccabi Haifa va fi un pas înainte pentru jucător“, a notat publicația Israel Hayom.

