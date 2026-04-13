După patru etape scurse în partea a doua a campionatului, Farul se situează pe locul 12 cu 23 de puncte. O victorie și un rezultat de egalitate au consemnat ”marinarii”, la care s-au adăugat două eșecuri înregistrate în ultimele două runde.

După 0-1 cu Unirea Slobozia și 0-1 cu FC Hermannstadt, Ianis Zicu (42 de ani) a demisionat de la Farul, iar conducerea l-a numit în locul său pe Flavius Stoican (49 de ani), ultima dată antrenor la CSM Reșița în liga secundă.

Marica, luat prin surprindere de schimbarea antrenorului de la Farul: ”Nu am știut, nu s-a consultat nimeni cu mine”

În urma schimbărilor de la Farul, Sport.ro l-a contactat pe Ciprian Marica, investitor la clubul de la Ovidiu. Fostul internațional român a susținut că Ianis Zicu a greșit retrăgându-se de la cârma ”marinarilor” și că avea calitățile necesare să se lupte la evitarea retrogradării.

Marica a mai ținut să puncteze și faptul că nu a aflat decât în ceasul al unsprezecelea despre schimbările de la Farul și că și-ar fi dorit să fi știut din timp despre deciziile clubului.

”Sunt la același nivel cu presa. Nu am fost consultat. Nu am luat parte la această decizie. Dacă nu aveam puțin noroc, aflam o dată cu voi (n.r. despre numirea lui Flavius Stoican la Farul Constanța).

Cred că Zicu a luat o decizie greșită. Dacă lucrurile nu vor merge, totul se va sparge în capul lui. Iar dacă lucrurile vor merge, cel care vine după el își va lua toate meritele. A fost decizia lui. Nediscutată. Necântărită bine. Dar a fost decizia lui.

(n.r. Putea Zicu să salveze echipa?) Da, eu zic că Zicu putea. Dar de asta ai nevoie de caractere puternice în situații grele.

(n.r. Ce poate aduce nou Flavius Stoican la Farul?) Nu știu. Nu aș vrea să mai vorbesc despre asta. Mă rezum la a spune că nu am știut și că nu știu.

Poate competențele mele nu sunt suficient de bune în ceea ce privește aceste decizii ale clubului. Poate chiar sunt un mesaj pentru mine. Ce pot să spun e că nu mă voi opune niciodată deciziilor care aduc evoluție acestui club”, a spus Ciprian Marica.

Pentru Farul Constanța urmează meciul cu FCSB de luni, 20 aprilie, de la ora 20:30. Confruntarea va avea loc la Ovidiu.

