"E crunt sa vezi un meci ca asta la televizor!" Primele declaratii ale lui Chiriches dupa DEZASTRUL de la nationala! Ce spune despre selectionerul Radoi

Vlad Chiriches (30 ani) nu a putut fi prezent la actiunea nationalei din cauza unei accidentari.

Fundasul a suferit o leziune fibrilara la nivelul gambei drepte inainte de meciurile nationalei, astfel ca nu a fost pe teren in cele 3 meciuri dezastruase pentru 'tricolori'.

Chiriches a vorbit despre cele trei infrangeri suferite de nationala, in special de eliminarea din barajul pentru EURO 2020. Jucatorul lui Sassuolo a vorbit si despre selectionerul Radoi.

"Am fost foarte dezamagit de accidentarea mea, pentru ca perioada de recuperare era de 7 zile si asta m-a facut sa ratez cel mai important meci al echipei nationale. E crunt sa vezi un astfel de meci la televizor, stiind ca nu poti sa ajuti cu nimic echipa.

E dureros sa ratezi o calificare la un turneu final, eu imi puneam mari sperante in barajul asta si speram sa mergem iar la Euro. Baietii au fost foarte afectati de infrangerea din Islanda si asa s-a ajuns si la rezultatele din celelalte jocuri.

Eu sper sa nu plece Mirel. Mie, in prima actiune, mi-a dovedit ca este un tip pozitiv, cu mult entuziasm si echipa nationala are nevoie de asta. Trebuie sa avem mai multa incredere in calitatile noastre si sa fim mai puternici mental pentru a gestiona momentele dificile", a spus Chiriches pentru ultimafaza.ro.