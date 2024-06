Ce situație! Antrenorul dat afară din Superliga a semnat cu echipa lui Alex Pașcanu

Ruben Albes nu a convins la FC Hermannstadt, de care s-a despărțit în ianuarie 2021, dar a avut sezoane bune apoi și putea ajunge în prima divizie a Spaniei. Fostul tehnician al lui FC Hermannstadt a semnat acum cu o altă echipă din liga secundă a Spaniei, cu Sporting Gijon. Ibericul a fost demis la 15 ianuarie 2021 de către clubul din Sibiu, după o serie de rezultate slabe, iar acum a semnat cu formația la care este legitimat fundașul român Alexandru Pașcanu.

Echipa ardeleană a avut trei înfrângeri consecutive, cu Poli Iași, Viitorul (actuala Farul Constanța) și Dinamo, înainte de a-l demite pe Ruben Albes. Antrenor în vogă acum în Segunda, Ruben Albes a fost ținta ironiilor când a fost instalat principal, la doar 35 de ani, pe banca formației FC Hermannstadt, unde a fost adus în iunie 2020 de Anamaria Prodan.

Ruben Albes a fost dat afară de la FC Hermannstadt, dar acum a semnat cu Sporting Gijon

Un 1-4 în meciul de debut cu Viitorul Constanța a fost urmat de un palmares mai degrabă neconvingător (26 de meciuri, 8 victorii, 8 egaluri și 10 eșecuri) pe banca echipei din Sibiu, de unde spaniolul a fost demis în cele din urmă, în ianuarie 2021. Antrenorul spaniol a preluat Hermannstadt, așadar, în iunie 2020, conducând banca tehnică în 25 de partide oficiale.

După plecarea din România, el a activat doar în Spania, la CD Lugo (perioada aprilie 2021 – iunie 2022, 51 de meciuri, 1.25 puncte/ meci) și Albacete (perioada iulie 2022 – martie 2024, 79 de meciuri, medie de 1.29 puncte/ meci).

Acum, el s-a înțeles cu Sporting Gijon, care sezonul trecut a jucat baraj de promovare în La Liga, dar l-a pierdut în fața celor de la Espanyol Barcelona.

Alexandru Pașcanu, om important la Gijon

Fundașul Alex Pașcanu (25 de ani), om de bază la Sporting Gijon, cu care a luptat pentru promovarea în La Liga, a fost din nou omis de selecționerul Edward Iordănescu pentru meciurile din ultimele luni ale reprezentativei României.

Fundașul central reprofilat în sezonul trecut fundaș dreapta s-a arătat revoltat de faptul că Iordănescu nu i-a acordat vreo șansă să îmbrace tricoul naționalei mari. În stagiunea trecută, Pașcanu a bifat 26 de meciuri în Segunda Division, de cele mai multe ori titular, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

”Nu am mai fost convocat la naţională din 2018, când era domnul Contra selecţioner, iar eu eram încă un copil.

De atunci, am progresat foarte mult: m-am calificat şi am jucat la două turnee finale de EURO U21 şi am devenit cel mai selecţionat jucător U21, am fost la Jocurile Olimpice, am jucat peste 125 de meciuri în Spania.

Vreau să spun că am căpătat mai multă experienţă de când am fost chemat ultima oară la echipa naţională.

Din echipa titulară la EURO U21 din 2019, cred că sunt singurul care nu a primit vreo şansă la echipa mare.

De aceea mă şi doare de fiecare dată când e o pauză internaţională şi nu sunt chemat să ajut, dar, în acelaşi timp, ştiu că doar eu pot schimba asta prin răbdare şi multă muncă”, a spus Pașcanu în luna martie.

Alexandru Pașcanu nu a jucat nici măcar un meci pentru prima reprezentativă a României, iar ultima convocare datează din 2018