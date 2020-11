GOOOOOL MESSI! Fanii Barcelonei au asteptat 10 MECIURI ca sa poata striga din nou asta! Primul GOL din actiune pentru argentinian in acest sezon. Cum a inscris

Leo Messi (33 ani) a 'spart ghinionul' in acest sezon si a reusit primul gol din actiune impotriva lui Betis!

Starul argentinian a jucat 10 meciuri in tricoul Barcelonei in acest sezon si a inscris de 5 ori, insa doar din penalty. Desi a inceput meciul cu Betis pe banca, Leo a fost trimis de Koeman in teren la pauza si a stralucit din nou.

In minutul 49 a lasat balonul inspirat pentru Griezmann, care a inscris pentru 2-1, iar in minutul 61 a inscris si el, din penalty, dupa un hent facut in interiorul careului de Mandi.

Capitanul catalanilor a 'spart gheata' in minutul 82, cand a primit balonul in careu de la Sergi Roberto si a trimis un sut puternic spre poarta lui Claudio Bravo, care nu a putut face nimic pentru a respinge balonul.

