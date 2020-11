Messi si Guardiola, din nou impreuna doar in MLS?! Reactia DURA a unui fost jucator de la Manchester City: "Nu e nevoie de el in Premier League"

Ideea transferului lui Messi la Manchester City a fost criticata de un fost jucator al englezilor.

Emile Mpenza a declarat ca City nu are nevoie de un atacant, ci mai degraba de un fundas central. In plus, belgianul a adaugat ca Messi nu este compatibil cu stilul de joc al englezilor, singura sansa pe care o au Messi si Guardiola de a lucra din nou impreuna fiind legata de mutarea celor doi in MLS.

"Guardiola ar trebui sa-si rezolve defensiva gaurita mai intai. Kompany a lasat un gol imens in inima apararii si City inca nu a gasit stabilitatea pe care au avut-o cand Kompany conducea defensiva.

E o misiune grea sa fii in locul lui Vincent Kompany, deci ce rost are sa il transferi pe Messi cand tu ai problemele astea in defensiva? Ei au suficienti jucatori pe acea pozitie, cum ar fi Mahrez sau Aguero. Daca il iau si pe Messi, ar fi prea multi jucatori pe aceeasi pozitie si ar cauza probleme.

Eu cred ca va colabora cu Pep Guardiola la un moment dat, dar nu la City, ci mai degraba la clubul partener, New York City. Guardiola a antrenat in 3 dintre cele mai bune ligi din Europa, cum sunt La Liga, Premier League si Bundesliga, lipsind doar Serie A.

Din punctul meu de vedere, MLS este urmatoarea lui oprire si il va lua pe Messi cu el acolo", a declarat Mbpenza, potrivit publicatiei Goal.