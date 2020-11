Reactia de ULTIMA ORA a lui Koeman dupa ce fanii Barcelonei l-au CRITICAT pe Messi: "Daca vreti sa creati polemica, e treaba voastra! Nu ma intereseaza!"

Antrenorul Barcelonei a sarit in apararea lui Leo Messi dupa criticile primite in urma meciului cu Dinamo Kiev.

Starul Barcelonei nu are cel mai bun start de sezon al sau, a inscris doar 5 goluri pana acum, 4 pentru Barcelona si unul pentru Argentina, insa toate au fost din penalty-uri.

Fanii s-au aratat iritati de atitudinea lui Messi, dupa o filmare aparuta pe retelele de socializare cu starul argentinian din meciul cu Dinamo Kiev. In prelungirile partidei, la scorul de 2-1, cand ucrainenii atacau, Messi a fost surprins mergand pe teren, in loc sa faca pressing.

Faza a fost scoasa din context, iar suporterii Barcelonei au inceput sa il critice pe starul argentinian. Koeman a sarit in apararea jucatorului sau la conferinta de presa.

"Inca are foarte multa calitate si este extrem de important in jocul nostru ofensiv. Stiu ca a inscris doar din penalty si suntem obisnuiti sa faca diferenta, insa continua sa fie un jucator decisiv.

Si eu sunt caracterizat ca fiind incapatanat, pare ca ar trebui sa fim mai atenti de imaginea noastra decat de munca in zilele de azi, nu sunt de acord.

Am spus-o de atatea ori, poti scoate o poza cu un jucator mergand oricand, nu am vazut poza si nici nu ma intereseaza. Atitudinea lui Messi este foarte buna, daca vreti sa creati polemica, e problema voastra, eu nu intru in ea", a spus Koeman la conferinta de presa.

VIDEO - Primul gol al lui Messi in Champions League