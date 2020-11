Sa curga ofertele pentru Dennis Man! :) Topul in care ii depaseste pe Messi, Muller sau Benzema! Performanta fantastica a 'perlei' lui Becali

Dennis Man (22 ani) are unul dintre cele mai bune sezoane din cariera, iar performantele sale nu au trecut neobservate.

Unul dintre cei mai valorosi jucatori din Liga 1 are un start de sezon excelent, cu 10 goluri inscrise in tot atatea meciuri jucate si 7 pase decisive pentru FCSB in toate competitiile, in acest sezon. Extrema ros-albastrilor a inscris si trei goluri pentru nationala de tineret a Romaniei in preliminariile pentru Campionatul European din 2021 si a oferit doua assist-uri.

Dennis Man este jucatorul care a starnit interesul cluburilor mari din Europa si a fost aproape sa o paraseasca pe FCSB in vara, insa Gigi Becali nu a fost de acord cu oferta primita pentru extrema. Patronul ros-albastrilor a declarat in repetate randuri ca asteapta sa incaseze 15 milioane de euro in schimbul lui Man.

In cel mai recent top InStat, alcatuit in colaborare cu Centrul International de Studii Sportive, 'perla' FCSB-ului este surprinza neasteptata. Man se afla pe pozitia 8 cu un index de 354 in meciurile disputate in Liga 1, sub nume uriase precum Thomas Muller, castigatorul Champions League cu Bayern din acest sezon, Leo Messi sau Karim Benzema.

Pe primul loc se situeaza Mohamed Salah, cu un index de 393, urmat de coechipierul sau, Sadio Mane, al carui index este de 380. In fata lui Dennis Man mai sunt Harry Kane, Jack Grealish, Mats Hummels, Kurt Zouma si Heung-Min Son.

Dennis Man este si golgheterul Ligii 1, cu 7 goluri inscrise si patru assist-uri, la egalitate cu coechipierul sau, Florin Tanase.

Dennis Man este al doilea cel mai valoros jucator de la FCSB si din Liga 1, cu o cota de piata de 5 milioane de euro, conform Transfermarkt.