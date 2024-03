Jan Oblak, ce paradă! Slovenul a salvat-o pe Atletico Madrid în meciul cu Betis

Atletico Madrid s-a impus grație autogolului portarului Rui Silva (8') și a golului înscris de Alvaro Morata (44'), care a ratat și un penalty în primul act. Betis a redus din handicap în minutul 62, după un șut splendid de la distanță al lui William Carvalho.

Betis putea egala în minutul 79, după un corner. Argentinianul Guido Rodriguez a șutat din interiorul careului, însă Jan Oblak s-a întins și a respins in extremis în bară, chiar dacă inițial se dezechilibrase.

Meciul cu Betis a adus însă și o bornă negativă pentru Jan Oblak. Slovenul a devenit portarul din LaLiga cu cu cele mai multe goluri încasate în acest sezon din afara careului, opt, potrivit Opta.

8 - No team has conceded more goals from outside the box than Atlético de Madrid in LaLiga 2023/24 (8, level with Granada), with Jan Oblak having conceding the most goals from outside the box of any goalkeeper in the competition this season (8). Strange. pic.twitter.com/dK1CHOb3OM