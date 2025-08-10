VIDEO ”Mitriță, du-ne în Champions League!” Românul e ”Mitriță the King” în China: 6 meciuri, 7 goluri și 3 pase decisive!

"Mitriță, du-ne în Champions League!" Românul e "Mitriță the King" în China: 6 meciuri, 7 goluri și 3 pase decisive!
Alexandru Hațieganu
Alexandru Mitriță face legea și la Zhejiang FC.

Cu românul Alex Mitriță din nou în formă, Zhejiang FC a pierdut de data aceasta în fața lui Beijing Guoan, 3-4 pe teren propriu duminică.

Meciul a contat pentru etapa cu numărul 20 din Chinese Super League, iar Mitriță a dat pasa la golul de 1-0 (Lucas Possignolo 21) și a marcat pentru 2-1 în minutul 45+3.

Astfel, olteanul a ajuns la 7 goluri și 3 pase decisive în cele 6 meciuri jucate până acum în prima ligă din China!

”Mitriță, du-ne în Champions League!” sau ”Mitriță the King”, au scris suporterii lui Zhejiang pe rețelele de socializare în timpul meciului cu trupa din Beijing.

Alex Mitriță, ce debut în China, DUBLĂ ȘI PASĂ DE GOL! Impact instant, după un singur minut, pentru oltean: ”期待米特里策首秀”

Transferat în iunie de la Universitatea Craiova, Alexandru Mitriță a debutat la Zhejiang FC într-un meci din deplasare la Qingdao Hainiu, în Chinese Super League.

”期待米特里策首秀”, au postat chinezii, adică ”abia așteptăm debutul lui Mitriță”!

Și românul nu le-a înșelat așteptările: intrat atunci în minutul 46, extrema a înscris 2 goluri și a dat o pasă de gol pentru victoria cu 3-0!

