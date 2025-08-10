Cu românul Alex Mitriță din nou în formă, Zhejiang FC a pierdut de data aceasta în fața lui Beijing Guoan, 3-4 pe teren propriu duminică.

Meciul a contat pentru etapa cu numărul 20 din Chinese Super League, iar Mitriță a dat pasa la golul de 1-0 (Lucas Possignolo 21) și a marcat pentru 2-1 în minutul 45+3.

Astfel, olteanul a ajuns la 7 goluri și 3 pase decisive în cele 6 meciuri jucate până acum în prima ligă din China!

”Mitriță, du-ne în Champions League!” sau ”Mitriță the King”, au scris suporterii lui Zhejiang pe rețelele de socializare în timpul meciului cu trupa din Beijing.

