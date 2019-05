Fost mare portar la Real Madrid, verdict dur pentru Gareth Bale! "A aratat ca nu poate juca aici" Ce a spus de situatia lui Keylor Navas!

Real Madrid pregateste o vara plina de transferuri.

Zinedine Zidane are o misiune dificila la finalul unui sezon ratat pentru Real Madrid. Francezul va trebui sa schimbe echipa in aceasta vara si sa aduca echipa la performantele cu care isi obisnuise fanii in ultimele sezoane.

Mariano Garcia Remon, fostul portar al Realului, a vorbit despre situatia clubului. Remon crede ca cea mai mare problema a madrilenilor o reprezinta schimbarea aproape in totalitate a lotului. Mai mult, fostul portar este de parere ca Gareth Bale nu poate face fata pe Santiago Bernabeu.

"Principala problema a celor de la Real Madrid este ca trebuie sa schimbe aproape in totalitate noua formula. Cativa jucatori au avut un sezon foarte slab si asta demonstreaza ca nu pot juca la Real. Gareth Bale este unul dintre ei, pentru ca in acest sezon a avut ocazia sa iasa in fata si sa devina om de baza, dar nu a reusit", a spus fostul portar pentru Radio Marca.

Garcia Remon a vorbit si despre situatia lui Keylor Navas, portar cu care Real Madrid a cucerit de trei ori la rand UEFA Champions League, dar care acum pare sa fie indepartat de la echipa.

"Nu cred ca Keylor Navas este nedreptatit de Real Madrid, cum nu cred ca marea problema a madrilenilor este ca au doi portari extraordinari. Cand Zinedine Zidane a decis sa il pastreze pe Luca (n.r. Zidane), a facut-o pentru ca stie ca este un portar foarte bun, altfel nu ar fi riscat sa il expuna", a spus Garcia Remon.

Mariano Garcia Remon a jucat la Real Madrid in perioada 1971-1986 si a reusit sa castige de sapte ori campionatul cu formatia madrilena. Pe langa LaLiga, Garcia Remon a mai triumfat de patru ori in Cupa Spaniei si de doua ori in Cupa UEFA.

Mirror: "Tottenham il imprumuta pe Bale cu 13.000.000 euro"

Cotidianul britanic Daily Mirror anunta ca Real Madrid este dispusa sa il imprumute pe Gareth Bale in schimbul sumei de 10.000.000 lire, adica 13.000.000 euro. Madrilenii vor sa scape de macar o parte din salariul urias al galezului.

Potrivit jurnalistilor britanici, Tottenham discuta mutarea lui Bale sub forma de imprumut. Conducerea clubului englez nu intentioneaza, insa, sa il cumpere definitiv inca din aceasta vara, pentru ca pretul este unul foarte mare.