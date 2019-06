Manchester United, OFERTA CURAJOASA pentru Gareth Bale! Planul cu care englezii vor sa-i convinga pe cei de la Real Madrid: ar fi un castig de ambele parti

Gareth Bale este mult prea costisitor pentru Real Madrid.

Real Madrid trebuie sa se desparta de unul dintre cei mai scumpi jucatori ai sai, Gareth Bale, pe care Zinedine Zidane nu a mai contat de luni bune, pentru a scapa de cheltuielile salariale uriase si sa respecte, astfel, regulile fair play-ului financiar.

Potrivit Mirror, Manchester United urmareste sa-l ia pe Gareth Bale. Pentru ca nu-si permit sa achite suma de 84 de milioane de euro pe care Real Madrid o cere pentru Bale, englezii pregatesc o altfel de oferta pentru galez.

Manchester United ia in considerare si faptul ca Gareth Bale nu vrea sa plece de la Real Madrid, optiune pe care si-a exprimat-o public. Mai mult, galezul i-a rugat pe oficialii de la Madrid sa nu-i prezinte nicio oferta.

Cei de la United au in plan sa il aduca pe Bale la Manchester sub forma de imprumut pentru un an, cu posibilitate de prelungire pentru inca un an. Acest lucru le-ar permite celor de la Real Madrid sa-i scada salariul cu pana la 56 de milioane de euro in urmatoarele doua sezoane.