Gareth Bale, INTERZIS la Real Madrid! Florentino Perez il lasa sa plece GRATIS, dar pune o conditie pentru echipele care il vor!

Gareth Bale nu mai poate continua la Real Madrid.

Zinedine Zidane nu l-a folosit pe Gareth Bale in ultima partida din La Liga, iar galezul pare ca nu face parte din planurile antrenorului pentru sezonul urmator.

Conform presei din Spania, Bale le-a spus colegilor sai ca este decis sa nu plece de pe Santiago Bernabeu si vrea sa isi duca intelegerea pana la capat. Galezul mai are trei ani de contract si un salariu anual de 17 milioane de euro.

Florentino Perez a gasit, insa, o metoda de a scapa de Gareth Bale. Mirror scrie ca presedintele clubului l-a oferit pe galez la Manchester United si Tottenham, insa cele doua formatii au refuzat, motivul invocat fiind salariul foarte mare al fotbalistului.

In acest context, Perez este gata sa faca un compromis si sa il cedeze gratis pe Bale la una dintre cele doua cluburi, insa cu o singura conditie. Echipa care il va transfera va trebui sa ii plateasca acelasi salariu galezului: 17 milioane de euro.

Zidane: "Nu il foloseam nici daca aveam patru schimbari!"

Sezonul s-a incheiat dezastruos pentru Real Madrid. Elevii lui Zinedine Zidane au fost invinsi de Real Betis pe Santiago Bernabeu, scor 0-2. Madrilenii termina stagiunea 2018/19 pe locul trei in campionat si fara vreun trofeu castigat.

Zidane a fost adus la Real pentru a pregati formatia pentru sezonul urmator, iar o parte din jucatorii de acum vor parasi echipa in vara. "Zizou" l-a pus si pe Gareth Bale pe aceasta lista, insa galezul nu vrea sa plece.

"Chiar daca astazi as fi avut patru schimbari, tot nu l-as fi introdus in teren", a spus antrenorul francez la conferinta de presa.

Gareth Bale nu a ezitat si i-a oferit imediat un raspuns lui Zidane: "Mai am trei an de contract. Daca vor sa ma dea afara, va trebui sa primesc 17 milioane de euro pe an. Altfel, o sa raman. Nu conteaza daca intru sau nu in teren, pot sa joc si golf", a replicat galezul.