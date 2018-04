Florin Andone a implinit 25 de ani! Imaginea de milioane pe care a postat-o pe internet: cine a fost la un pas sa-i manance tortul :)

Florin Andone a implinit 25 de ani.

Atacantul echipei nationale, Florin Andone, a sarbatorit saptamana aceasta implinirea a 25 de ani alaturi de familie si catelusul lui :) El a postat pe retelele de socializare mai multe imagini, multumind pentru mesajele primite.

Florin Andone joaca din 2011 in Spania, acolo unde a absolvit academie echipei CD Castellon si a debutat in Segunda Divison B. Tot in acel an, a fost transferat la Villareal, unde a jucat la juniorat.

Dupa, a fost imprumutat la Atletico Baleares, iar in 2014 a semnat pe 3 ani cu echipa Cordoba unde a avut evolutii excelente si a reusit sa marcheze 26 de goluri. In 2016 ajuns la Deportivo la Coruna, unde joaca si in prezent. Pentru Deportivo la Coruna, Andone a jucat 51 de meciuri si are 16 goluri in toate competitiile. In acest sezon, Andone nu a avut evolutii prea bune fiind de multe ori rezerva. Acesta a marcat doar de 7 ori in toate competitiile pentru Deportivo La Coruna.

La echipa nationala, a debutat cu gol intr-un amical cu Italia in 2015, partida incheiata cu scorul de 2-2. Primul meci oficial in tricoul echipei nationale a fost in meciul pentru preliminariile Euro 2016 cu Irlanda de Nord, la Belfast.

Atacantul roman a primit mii de mesaje pe retelele de socializare de la romani, dar si de la spanioli cu ocazia zilei sale de nastere.