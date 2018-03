Andone, declarat cel mai bun jucator de la Deportivo: "Doar Dumnezeu ne mai poate salva de la retrogradare!"

Florin Andone e cel mai bun jucator de la Depor, insa echipa e aproape de retrogradare.

Atacantului roman Florin Andone i-a fost inmanat marti premiul de cel mai bun jucator al clubului de fotbal Deportivo La Coruna in luna februarie, potrivit site-ului gruparii galiciene la care evolueaza internationalul de 24 de ani.

Andone a castigat trofeul ''Jugador Estrella Galicia'' pentru a doua luna la rand, primind 17 voturi, fata de 13 ale lui Mosquera si 11 primite de Adrian. Au fost luate in considerare meciurile jucate de Depor cu Real Sociedad, Betis, Alaves, Espanyol si Getafe. Anchetele realizate pe Twitter si Facebook contabilizat 2.817 de voturi pe Twitter (69% Andone, 16% Mosquera, 15% Adrian) si 176 pe Facebook (73,9% Andone, 10,2% Mosquera si 15,9% Adrian).

In acest sezon au mai castigat titlul de ''Jugador Estrella Galicia'' urmatorii jucatori de la Depor: Luisinho (septembrie), Fede Valverde (octombrie), Fabian Schaer (noiembrie) si Adrian Lepez (decembrie).

In conferinta de presa sustinuta dupa ce a primit trofeul, Andone, care a ratat meciurile nationalei cu Israelul si Suedia din cauza unei accidentari, a vorbit despre situatia dificila cu care se confrunta echipa sa in clasament, unde ocupa penultimul loc.

''Mai sunt 27 de puncte in joc. In fotbal s-au vazut multe lucruri. Speram ca Dumnezeu ne va da norocul sa ne salvam", a spus Andone.

''Suntem foarte afectati de situatia in care ne gasim, nu numai pentru noi, ci si pentru club, pentru oras, pentru suporteri, care au fost mereu alaturi de noi. ne ramane doar sa gandim pozitiv saptamana dupa saptamana'', a adaugat atacantul care are 7 goluri marcate in 27 de etape in acest campionat.

''Vom incerca sa profitam de toate sansele, vom lupta pana la sfarsit si speram sa oferim o imagine buna la finalul stagiunii'', a subliniat Andone.

Andone considera ca obiectivul de salvare de la retrogradare depinde de echipa: ''Daca vom juca un fotbal bun, pragmatic, in cazul in care vom avea mingea, iar adversarele nu vor avea sansa, vom reusi. Nu trebuie sa fii mereu cel mai bun pentru a castiga. In deplasare suferim cel mai mult''.

Atacantul roman a mentionat ca Depor a dominat ultimele patru meciuri de acasa dar nu a reusit sa castige nici macar o data (trei egaluri sui un esec): ''Nu stiu cum sa explic asta. Sper ca toate lucrurile sa se alinieze pentru ca sa avem noi noroc si nu adversarele. Putem obtine mai multe puncte decat adversara noastra, care acum este Levante".

Deportivo ocupa locul 19 in Primera Division, cu 20 de puncte, in timp ce Levante se afla pe 17, cu 27 puncte. In etapa a 30-a, Levante va juca in deplasare cu Girona, iar galicienii vor evolua in deplasare cu Atletico Madrid.

Andone e constient de valoarea adversarei din data de 1 aprilie, dar spune ca Atletico nu este invincibila: ''Jucam pe terenul lor, cu o echipa foarte puternica, pe care o respectam foarte mult. Dar nu este invincibila. Trebuie sa ne gandim ca avem sansa noastra, trebuie sa incercam sa ne facem jocul nostru, pentru ca egalul nu ne ajuta. Trebuie sa adunam din 3 in 3 puncte. Va fi foarte dificil sa castigam, toata lumea stie asta, Atlético Madrid este favorita, dar de ce sa nu putem rupe aceasta serie negativa si sa obtinem un rezultat pozitiv? Trebuie sa avem incredere in noi, pentru ca nu stii niciodata cand poti castiga".