Florin Andone, pe lista NEAGRA a lui Seedorf! Atacantul roman va fi VANDUT de La Coruna! Cat de mult i-a scazut cota

Aflata pe locul 19 in La Liga, Deportivo pregateste revolutia pentru la vara.

"Indiferent de ce se intampla in acest final de sezon, Deportivo isi vinde vedetele in vara", scrie El Gol Digital din Spania.

Primul pe lista este Florin Andone, care inca are o cota buna, in ciuda randamentului slab din acest sezon. Spaniolii regreta acum ca nu l-au vandut in vara pe Andone, cand au avut oferta de 15 milioane de euro din Spania. Au cerut atunci ca toata clauza de 30 de milioane de euro sa fie achitata, iar acum se vor multumi cu 8 milioane de euro.

Andone nu e singura vedeta trecuta pe lista neagra. Juanfran Moreno si Sidnei sunt si ei liberi sa plece pentru cate 6 milioane de euro.

Momentan nici Seedorf nu stie daca mai ramane din sezonul urmator. Sefii din La Coruna vor reconstructie totala daca echipa va retrograda, iar olandezul e un antrenor scump pentru liga a doua. In plus, Deportivo nu a crescut sub comanda sa. Echipa nu a mai castigat un meci de pe 9 decembrie si e la 7 puncte in spatele ultimului loc de salvare.

Cota lui Andone a scazut cu 1 milion de euro in acest sezon, de la 5 milioane cat era vara trecuta, la 4 milioane in ianuarie 2018.



7 goluri a reusit Andone in acest sezon in toate competitiile.