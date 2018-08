Barca scapa de cea mai mare TEAPA! A fost campion european, dar a dezamagit pe Camp Nou! Unde e trimis

Dupa ce l-au dat pe Lucas Digne la Everton si pe Aleix Vidal la Sevilla, Barcelona incearca sa mai scape de un fotbalist.

Trecut pe lista neagra dupa evolutile deloc convingatoare, Andre Gomes este la un pas de plecarea de pe Camp Nou. Cu doar cateva ore ramase din perioada de transferuri in Premier League, fotbalistul pentru care se plateau 55 de milioane de Euro isi forteaza si el plecarea de la Barcelona.

Printre echipele interesate de Andre Gomes sunt West Ham United si Arsenal. Daca in cazul "ciocanarilor" Manuel Pellegrini a cerut de mai multe zile conducatorilor sa-l aduca pe Gomes, cei de la Arsenal n-au facut pana acum vreo oferta concreta si transferul pe Emirates pare departe.

Urmatoarele ore sunt decisive pentru un posibil transfer al lui Andre Gomes in Premier League. Pentru fotbalistul in varsta de 25 de ani exista si posibilitatea Valencia care tatoneaza terenul pentru o repatriere.

Din 2016 Andre Gomes a evoluat in 46 de meciuri oficiale pentru FC Barcelona reusind sa inscrie in trei randuri. In 2014 a debutat si pentru prima reprezentativa a Portugaliei si are pana in acest moment 29 de prezente sub tricolor.