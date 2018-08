S-a stabilit programul din La Liga: cand se joaca El Clasico in sezonul urmator! Premiera absoluta in Spania

Atletico incepe campionatul cu un meci tare!

FC Barcelona si Real Madrid se vor intalni in primul El Clasico al sezonului 2018-2019 pe 28 octombrie, pe Camp Nou, in etapa 10-a din La Liga.

Presedintele La Liga, Javier Tebas, afirmase ca "nu a fost ideal" ca al doilea Clasico din sezonul trecut a avut loc dupa ce Barca isi asigurase deja castigarea titlului. In noua stagiune, cele doua echipe se vor infrunta mai devreme.

Cele doua mari forte ale fotbalului spaniol se vor intalni a doua oara in campionat pe 3 martie, pe Santiago Bernabeu, in etapa a 26-a. Primera Division se va incheia pe 19 mai.

Barcelona a castigat in sezonul trecut campionatul si Cupa Spaniei, iar Real s-a impus pentru a treia oara consecutiv in Liga Campionilor.

In prima etapa, care va debuta pe 19 august, Barcelona va juca acasa cu Deportivo Alaves, iar Real Madrid va primi vizita formatiei Getafe. Tot in prima etapa, vicecampioana Atletico Madrid, va juca in deplasare cu Valencia, echipa care a terminat pe locul 4 ultima editie de campionat.

Derby-urile madrilene dintre Real si Atletico vor avea loc pe 30 septembrie (etapa a 7-a) pe Santiago Bernabeu si pe 10 februarie (etapa a 23-a) pe Metropolitano. Calendarul este pentru prima oara asimetric, adica meciurile tur si retur nu se vor mai juca in aceeasi ordine, noteaza AFP.

Tragerea la sorti a avut loc la Adunarea Generala a Federatiei spaniole de la Las Rozas de Madrid, in prezenta presedintilor FIFA, Gianni Infantino, si UEFA, Aleksander Ceferin.

Finala Cupei Regelui se va disputa pe 25 mai, a anuntat RFEF, fara sa precizeze stadionul gazda.

Agerpres