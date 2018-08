Transfer COLOSAL in Premier League! Manchester United cumpara un jucator de la o rivala cu 75 de milioane de euro

Man United este aproape sa-l transfere pe Willian! Conform Tuttosport, fosta campioana a Angliei a acceptat oferta de 75 de milioane de euro venita din partea lui United! Barcelona a fost si ea interesata de Willian, insa a oferit cu 10 milioane mai putin iar transferul lui Malcom pare sa fi incheiat interesul pentru Willian.

Trei oferte a refuzat Chelsea din partea Barcelonei iar Man United a profitat de acest lucru. Cei de la Tuttosport mai scriu ca Man United se gandeste si la Yerri Mina ca alternativa la Harry Maguire - Leicester a refuzat o oferta de 70 de milioane pentru internationalul englez.

Willian ar urma sa-i ia locul lui Martial la Man United - francezul nu are cea mai buna relatie cu Jose Mourinho.

This is the article. Tuttosport's claim is very clear, there's no getting away from it. And they don't reference info from anywhere else, but something doesn't feel right... that could just be us. Read the link above, explains it. pic.twitter.com/fiLsyiv3mh