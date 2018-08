Gestul fantastic al unui star din Premier League! Cum a salvat viata unor copii din Brazilia

Esse momento passou pela minha cabeça varias vezes, mas o sonho era tão distante que hoje ao gravar esse video pra vocês passa um filme na cabeça. O diagnóstico do João e nossa luta com ele a 6 anos. O diagnóstico do Miguel e o desespero tomou conta de nossa casa. Dividimos nossa luta com vocês, nossa vida, a dor diária dos nossos filhos e hoje viemos aqui dividir o momento tão esperado. CONSEGUIMOS!!! SIM NÓS CONSEGUIMOS E VOCÊ QUE ESTÁ LENDO ESSE TEXTO HOJE FAZ PARTE DISSO! Vocês nos ajudaram, cada um como pôde, tivemos doação de centavos, R$ 5,00 , R$ 10,00, R$ 20,00 de todos os valores, tivemos oração, tivemos compaixão, amor, solidariedade. Essa vitória é NOSSA ????????. Aqui tem ajuda de pai, mãe, filho, amigo, vô, vó, aqui tem doação de um mundo inteiro!!! Na sexta-feira recebemos uma ligação que nos deixou sem ar, a Larissa @larissa_peereira esposa do jogador @roberto_firmino entrou em contato e deixou meu coração em paz “Mãe nós estamos doando o valor que falta 286 mil reais” na hora eu chorei muito porque esperamos por esse momento a muito tempo. Nós temos alguns eventos com datas programadas que vão acontecer, todo o dinheiro que conseguir a mais iremos utilizar totalmente no tratamento deles com fisioterapia, equipamentos para a fisioterapia e tudo que precisarem. A transparência sempre fez parte da nossa campanha por isso iremos dividir com vocês todos os momentos, chegada do remédio, primeira aplicação, fisioterapia, eventos que vão acontecer, compra de equipamentos para montar o quarto da fisio, TUDO! Quero agradecer a TODOS vocês, nunca terei palavras para descrever o que estou sentindo. Amanhã Miguel faz 1 ano e graças a vocês o presente chegou! Vocês SALVARAM a vida dos meus filhos! Aprendemos que UNIÃO FAZ A FORÇA SIM!!! ⠀A AME não nos venceu ????????. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Faremos um ao vivo hoje as 23h para falar mais sobre tudo e agradecer a todos. #juntossomosmaisfortes #amejoaoemiguel

