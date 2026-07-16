De ce nu a venit Cristiano Bergodi la flash-interviu după eliminarea din UEL și cine a mers în locul său: „E trist”

Cristiano Bergodi nu a putut participa la flash-interviuri după partida Universitatea Cluj - Dinamo Kiev, scor 2-4 după loviturile de departajare.

Motivul absenței lui Cristiano Bergodi de la flash-interviuri

O nouă înfrângere dramatică de la punctul cu var l-a afectat pe tehnicianul italian, căruia i s-a făcut rău. În locul său, la flash-interviuri, a venit secundul Eugeniu Cebotaru. Cristiano Bergodi este în afara oricărui pericol.

„(n.r. dacă e un blestem pentru „U„ Cluj?) E greu să faci o analiză, e foarte greu. S-au antrenat aceste lovituri, orice detaliu s-a antrenat. La antrenament e una, la meci e altceva. Acesta e fotbalul, imprevizibil. Sunt mulți factori care contează, când te apropii de minge. Facem o analiză, laude jucătorilor. Mergem mai departe, avem obiectivele noastre.

Am arătat caracter, determinare, sacrificiu. Poate au avut ocazii mai multe. Am ieșit cu capul sus. E trist, a fost o seară mai tristă, nu am fost inspirați la 11 metri. Trebuie să mergem mai departe, fotbalul e pentru bărbați. Jos pălăria pentru băieți, numai cuvinte de laudă.

(n.r.- dacă au fost momente când puteați să înscrieți) Am avut niște contraatacuri bune. Ultimul șut, ultima pasă, am suferit. Jucătorii nu mai erau echilibrați în fața porții. Puteam marca. Cu părere de rău, așa s-a terminat meciul. Am avut un lot subțire, am apelat la tineri, toți au dat ce au avut mai bun. Nu ai ce să le reproșezi băieților, sunt storși.

Trebuie să ne recuperăm din toate punctele de vedere, ne așteaptă un meci important, începem campionatul. Jos pălăria pentru suporteri, ne-au susținut și în deplasare. Au ajutat foarte mult, au fost zidul din spatele porții.

(n.r.- despre meciul cu Sepsi) Trebuie să ne adaptăm, nu avem timp de plângeri sau să fim triști din cauza asta”, a declarat Eugeniu Cebotaru, la flash-interviuri.