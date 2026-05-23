Primul transfer cerut de Jose Mourinho la revenirea pe Bernabeu: un fundaș surpriză din Premier League

Potrivit presei internaționale, Jose Mourinho o va părăsi pe Benfica pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa . Fostul jucător spaniol a renunțat la funcție vineri, la capătul unui sezon fără trofee câștigate. Mourinho ar fi acceptat deja un angajament pe doi ani, bifând astfel întoarcerea pe banca madrilenilor la 13 ani distanță de la primul său mandat.

Prioritatea noului antrenor: banda dreaptă a apărării

Conducerea clubului spaniol caută soluții defensive, în contextul în care veteranul Dani Carvajal este așteptat să părăsească echipa, după 23 de ani petrecuți la club și 27 de trofee obținute. Deși Trent Alexander-Arnold va rămâne pentru un al doilea sezon, Real Madrid dorește o alternativă suplimentară pentru flancul drept.

Principala țintă a lui Mourinho este Trai Hume de la Sunderland. Apărătorul nord-irlandez a bifat un prim sezon excelent în Premier League, cu 36 de meciuri jucate pentru echipa sa, formație care păstrează șanse la o calificare în competițiile europene.

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani, cu un contract valabil până în 2030, reprezintă o opțiune accesibilă din punct de vedere financiar pentru madrileni. Suma de transfer este estimată la aproximativ 22 de milioane de euro.

Pe lista scurtă se mai află Josh Acheampong de la Chelsea, Matt Wieffer, Vanderson de la Monaco și Givairo Read de la Feyenoord.