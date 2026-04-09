Reacția incredibilă a Interului când a primit oferta Barcelonei pentru Bastoni

Informația a fost dezvăluită de către Tuttosport și citată de portalul de știri Transfer News Live pe X.

Oficialii „nerazzurrilor” le-au râs în nas omologilor de la Barcelona, atunci când au fost informați de catalani că nu sunt dispuși să plătească pentru Bastoni mai mult de 50 de milioane de euro.

Negocierile dintre Barcelona și Inter Milano pentru Alessandro Bastoni s-au complicat după ultimele discuții purtate între reprezentanții celor două cluburi.

Alessandro Bastoni vrea la Barcelona

Inter ar putea pierde unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. Presa din Spania a anunțat că Alessandro Bastoni este tot mai aproape de o despărțire de echipa pregătită de Cristi Chivu, fundașul italian fiind decis să ajungă la FC Barcelona.

Potrivit publicației Mundo Deportivo, Bastoni este „disperat” să semneze cu formația catalană și i-a transmis deja agentului său că își dorește transferul pe Camp Nou.

De asemenea, fundașul ar fi informat atât conducerea lui Inter, cât și oficialii Barcelonei despre intenția sa.

Bastoni este „disperat” să semneze cu Barcelona

Barcelona îl consideră pe Bastoni principala țintă pentru întărirea centrului defensivei în sezonul viitor.

Totuși, negocierile nu sunt deloc simple. Catalanii sunt dispuși să plătească aproximativ 50 de milioane de euro, în timp ce Inter cere cel puțin 70 de milioane pentru unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Cotat la 70 de milioane de euro pe Transfermarkt, fundașul născut la Casalmaggiore mai are contract cu Inter până în vara anului 2028.

Bastoni se poate lăuda cu 36 de prezențe în acest sezon, două goluri marcate, dar și șase pase decisive livrate în cele 2945 de minute jucate.