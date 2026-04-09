Reacția incredibilă a Interului când a primit oferta Barcelonei pentru Bastoni

Alessandro Bastoni (26 de ani) se numără printre principalele ținte pentru Barcelona în perioada de mercato de vară.

Negocierile dintre Barcelona și Inter Milano pentru Alessandro Bastoni s-au complicat după ultimele discuții purtate între reprezentanții celor două cluburi. 

Oficialii „nerazzurrilor” le-au râs în nas omologilor de la Barcelona, atunci când au fost informați de catalani că nu sunt dispuși să plătească pentru Bastoni mai mult de 50 de milioane de euro. 

Informația a fost dezvăluită de către Tuttosport și citată de portalul de știri Transfer News Live pe X. 

Inter ar putea pierde unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. Presa din Spania a anunțat că Alessandro Bastoni este tot mai aproape de o despărțire de echipa pregătită de Cristi Chivu, fundașul italian fiind decis să ajungă la FC Barcelona.

Potrivit publicației Mundo Deportivo, Bastoni este „disperat” să semneze cu formația catalană și i-a transmis deja agentului său că își dorește transferul pe Camp Nou. 

De asemenea, fundașul ar fi informat atât conducerea lui Inter, cât și oficialii Barcelonei despre intenția sa.

Barcelona îl consideră pe Bastoni principala țintă pentru întărirea centrului defensivei în sezonul viitor. 

Totuși, negocierile nu sunt deloc simple. Catalanii sunt dispuși să plătească aproximativ 50 de milioane de euro, în timp ce Inter cere cel puțin 70 de milioane pentru unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Cotat la 70 de milioane de euro pe Transfermarkt, fundașul născut la Casalmaggiore mai are contract cu Inter până în vara anului 2028.

Bastoni se poate lăuda cu 36 de prezențe în acest sezon, două goluri marcate, dar și șase pase decisive livrate în cele 2945 de minute jucate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Mutarea surpriză pregătită de Cristi Chivu la Inter Milano: pe cine aduce în staff
100 de milioane de euro pentru Cristi Chivu! Românul poate pregăti lista de cumpărături la Inter Milano
Mutare dorită de Hansi Flick la Barcelona. Romano confirmă negocierile cu un fundaș de la Inter Milano
Avertisment pentru Inter Milano în cursa pentru Scudetto. Rivala care „le poate câștiga pe toate”
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă. Cozi de zeci de oameni s-au format după încheierea programului de vizitare
Rayo Vallecano - AEK Atena 1-0, în sferturile Conference League: Rațiu titular, Marin rezervă. Lovitură după două minute
Simeone „tremură” înainte de returul cu Barcelona! Două probleme mari la Atletico Madrid
Carlos Alcaraz își continuă recitalul la Monte Carlo. Liderul ATP s-a calificat fără emoții în sferturi
Frank Lampard, pe cale să dea lovitura!
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul UPDATE Galatasaray în lacrimi

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore

Spaniolii au dat verdictul după ce Istvan Kovacs a lăsat-o pe Barcelona în 10 la meciul cu Atletico Madrid

Rayo Vallecano - AEK Atena 1-0, în sferturile Conference League: Rațiu titular, Marin rezervă. Lovitură după două minute
Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"
Frank Lampard, pe cale să dea lovitura!
Ce a vorbit Marian Aliuță cu familia Lucescu pe Arena Națională: „Răzvan a spus așa”
Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Cristi Chivu, răspuns vehement după ce a fost făcut praf în Italia: ”O spun pentru prima dată!”
Și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut în derby-ul Inter - Juventus: ”Am exagerat! Regret”
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

