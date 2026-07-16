Cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Nicolae Stanciu este legitimat în clipa de față în China, la DL Yingbo, unde a bifat 14 apariții, și-a trecut în cont cinci reușite și a oferit, pe deasupra, și două pase decisive.

Reacție categorică după ce s-a scris că Stanciu ar fi bătut palma cu un club din Superliga: ”Da, este un jucător pe care-l vrem”

Nicolae Stanciu ar avea o înțelegere verbală cu ”U” Cluj, conform fanatik.ro, iar mutarea ar urma să se efectueze în iarnă, atunci când se încheie campionatul în China.

La mijloc ar fi vorba și despre un salariu consistent și bonusuri mari, în ce privește revenirea lui Nicolae Stanciu în România (DETALII AICI). El a plecat din Liga 1 în urmă cu zece ani, de la FCSB, la Anderlecht, pe 11 milioane de euro.

Radu Constantea, președintele lui ”U” Cluj, a reacționat după ce s-a scris despre înțelegerea verbală dintre clubul ardelean și Nicolae Stanciu și a explicat că cele două părți ar fi departe de un aranjament.

”Este un jucător pe care ni l-am dorit, dar nivelul salarial pe care îl oferim noi astăzi încă este departe de nivelul salarial pe care Stanciu îl are în China. Vedem, încă mai e sub contract cu echipa din China.

(n.r. Dacă e o pistă complet pierdută) Atâta timp cât vom avea o șansă, cu siguranță vom încerca, vor fi discuții, dar suntem departe de a avea o înțelegere”, a spus Radu Constantea la televiziunea Digi Sport.

Cifrele lui Nicolae Stanciu