Dan Nistor, la pământ după un nou eșec la loviturile de departajare: „Trebuie să mergem la biserică. Parcă sunt blestemat!”

Universitatea Cluj a cedat joi seara, pe teren propriu, scor 2-4 la loviturile de departajare (după 0-0 în tur și în retur), în faţa lui Dinamo Kiev, în manşa secundă a primului tur preliminar din Liga Europa. Clujenii vor juca în Conference League.
„U” Cluj va înfrunta în turul doi preliminar al Conference League Brann (Norvegia). Anterior, „șepcile roșii” au pierdut la loviturile de departajare, în fața Universității Craiova, finala Cupei și Supercupa României.
Dan Nistor, cu moralul la pământ
La finalul confruntării, Dan Nistor a recunoscut că se simte blestemat. Pentru Nistor a fost al cincilea eșec major din carieră de la punctul cu var.
„Din păcate, pentru mine este a cincea înfrângere la penalty-uri. Parcă sunt blestemat! Cred că astăzi a fost o partidă frumoasă. Îmi pare rău că nu am putut să le facem o bucurie suporterilor. Asta e soarta noastră. Trebuie să facem ceva să nu mai ajungem la penalty-uri.
Trebuie să mergem la biserică. Ne doare această înfrângere. E dureros să muncești 120 de minute și să pierzi tot la penalty-uri. Ținând cont de diferența de valoare, cred că ne-am ridicat la valoarea meciului.
Am antrenat penalty-urile de fiecare dată. Dar știți cum e, se face mereu poarta mai mică, portarii se fac mai mari. Sper să nu mai ajungem la penalty-uri sau dacă ajungem să câștigăm și noi o cupă.
Merg să fac un duș și mă gândesc la meciul cu Farul de duminică. Brann sunt favoriți, dar noi ne gândim la meciul cu Farul. Trebuie să ne gândim la suporteri, pentru că au fost minunați și vreau să le mulțumesc pe această cale”, a declarat Dan Nistor, la flash-interviuri.
Caseta meciului
- „U” CLUJ: Neofytos – Stanojev (Chukwu 112'), I. Cristea, Codrea, Chipciu – Pedro Pinho (G. Simion 113'), Drammeh (Chinteş 92') – M. Ştefănescu (Alibek Aliev 46'), Bic, O. Mendy (A. Friday 77') – Macalou (Nistor 92'). ANTRENOR: Cristiano Bergodi
- DINAMO KIEV: Neshcheret – Kedziora (Vivcharenko 76'), Bilovar, Mykhavko, Dubinchak (Malysh 99') – Pikhalyonok (Buyalskiy 63'), Brazhko, Shaparenko (Lonwijk 87') – Voloshyn (Ogundana 87'), Ponomarenko, Redushko (Yarmolenko 76'). ANTRENOR: Igor Kostiuk
- Cartonaşe galbene: Drammeh 4', Chipciu 45+2', Pedro Pinho 70' / Redushko 59', Mykhavko 86', Lonwijk 105+1'
- Au transformat: Nistor și Bic / Yarmolenko, Brazhko, Ponomarenko și Lonwijk
- Au ratat: D. Cordea și Chipciu
- Arbitru: Iwan Arwel Griffith (Ţara Galilor)