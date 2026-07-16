Dan Nistor, la pământ după un nou eșec la loviturile de departajare: „Trebuie să mergem la biserică. Parcă sunt blestemat!”

La finalul confruntării, Dan Nistor a recunoscut că se simte blestemat. Pentru Nistor a fost al cincilea eșec major din carieră de la punctul cu var.

Universitatea Cluj a cedat joi seara, pe teren propriu, scor 2-4 la loviturile de departajare (după 0-0 în tur și în retur), în faţa lui Dinamo Kiev , în manşa secundă a primului tur preliminar din Liga Europa. Clujenii vor juca în Conference League.

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„Din păcate, pentru mine este a cincea înfrângere la penalty-uri. Parcă sunt blestemat! Cred că astăzi a fost o partidă frumoasă. Îmi pare rău că nu am putut să le facem o bucurie suporterilor. Asta e soarta noastră. Trebuie să facem ceva să nu mai ajungem la penalty-uri.

Trebuie să mergem la biserică. Ne doare această înfrângere. E dureros să muncești 120 de minute și să pierzi tot la penalty-uri. Ținând cont de diferența de valoare, cred că ne-am ridicat la valoarea meciului.

Am antrenat penalty-urile de fiecare dată. Dar știți cum e, se face mereu poarta mai mică, portarii se fac mai mari. Sper să nu mai ajungem la penalty-uri sau dacă ajungem să câștigăm și noi o cupă.

Merg să fac un duș și mă gândesc la meciul cu Farul de duminică. Brann sunt favoriți, dar noi ne gândim la meciul cu Farul. Trebuie să ne gândim la suporteri, pentru că au fost minunați și vreau să le mulțumesc pe această cale”, a declarat Dan Nistor, la flash-interviuri.

Caseta meciului