Jose Mourinho (63 de ani) a preluat echipa în această vară și pregătește o reconstrucție la Real Madrid, după doi ani fără trofeu pe ”Bernabeu”. Mai mulți jucători au semnat deja, printre care Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva sau Ibrahima Konate.

Real Madrid a trimis oferta: 100.000.000€ pentru Yan Diomande

Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, vrea să-l transfere și pe Michael Olise (24 de ani) de la Bayern Munchen, dar până atunci încearcă să rezolve un alt transfer, cel al lui Yan Diomande (19 ani), de la RB Leipzig, jucător dorit de PSG și Liverpool în această vară.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Real Madrid a trimis o a doua ofertă în încercarea de a-l transfera pe Diomande. După ce prima propunere, de 90 de milioane de euro + alte 10 milioane din bonusuri, a fost refuzată de germani, Perez este dispus să ofere, de această dată, 100 de milioane de euro plus alți bani din eventuale bonusuri.

Rămâne de văzut dacă Leipzig va fi dispusă să-l vândă pe ivorian pentru această sumă, ținând cont că pretențiile clubului au fost mult mai mari în ultima perioadă. Jurnalistul Ben Jacobs a scris că germanii vor să încaseze o sumă fixă de 130 de milioane de euro, astfel că, momentan, există o diferență uriașă între cerere și ofertă.