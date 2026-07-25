NEWS ALERT Real Madrid a trimis oferta: 100.000.000€

Real Madrid a trimis oferta: 100.000.000€ La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid pune la cale un alt transfer spectaculos în această perioadă de mercato.

TAGS:
Real Madridyan diomandeRB Leipzig
Din articol

Jose Mourinho (63 de ani) a preluat echipa în această vară și pregătește o reconstrucție la Real Madrid, după doi ani fără trofeu pe ”Bernabeu”. Mai mulți jucători au semnat deja, printre care Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva sau Ibrahima Konate.

Real Madrid a trimis oferta: 100.000.000€ pentru Yan Diomande

Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, vrea să-l transfere și pe Michael Olise (24 de ani) de la Bayern Munchen, dar până atunci încearcă să rezolve un alt transfer, cel al lui Yan Diomande (19 ani), de la RB Leipzig, jucător dorit de PSG și Liverpool în această vară.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Real Madrid a trimis o a doua ofertă în încercarea de a-l transfera pe Diomande. După ce prima propunere, de 90 de milioane de euro + alte 10 milioane din bonusuri, a fost refuzată de germani, Perez este dispus să ofere, de această dată, 100 de milioane de euro plus alți bani din eventuale bonusuri.

Rămâne de văzut dacă Leipzig va fi dispusă să-l vândă pe ivorian pentru această sumă, ținând cont că pretențiile clubului au fost mult mai mari în ultima perioadă. Jurnalistul Ben Jacobs a scris că germanii vor să încaseze o sumă fixă de 130 de milioane de euro, astfel că, momentan, există o diferență uriașă între cerere și ofertă.

În sezonul precedent din Bundesliga, Yan Diomande a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în 33 de apariții. El a mai punctat o dată și a înregistrat o pasă de gol în trei apariții din Cupa Germaniei. 

Ochit de scouterii lui RB Leipzig pe vremea când juca la Leganes, Diomande a făcut pasul spre Bundesliga în schimbul a 20 de milioane de euro într-un moment în care, la 18 ani, site-urile de specialitate îl evaluau la 1.5 milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul fotbalist de la Real Madrid, trecut pe la Rapid, a semnat în Italia! Prezentare de cinci stele: „Achiziție de absolut prestigiu”
Fostul fotbalist de la Real Madrid, trecut pe la Rapid, a semnat în Italia! Prezentare de cinci stele: „Achiziție de absolut prestigiu”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
CIO a luat decizia în privința lui Infantino după decizia FIFA privind cartonaşul roşu la Cupa Mondială
CIO a luat decizia în privința lui Infantino după decizia FIFA privind cartonaşul roşu la Cupa Mondială
Kennedy Boateng s-a înțeles cu noua sa echipă! De ce întârzie anunțul oficial
Kennedy Boateng s-a înțeles cu noua sa echipă! De ce întârzie anunțul oficial
Alertă în Gruia! Șeful AFAN avertizează: „Unii jucători nu și-au primit banii din aprilie. Au depus memorii”
Alertă în Gruia! Șeful AFAN avertizează: „Unii jucători nu și-au primit banii din aprilie. Au depus memorii”
Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă
Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

U Craiova spulberă concurența! Oltenii încasează peste 10 milioane de euro

U Craiova spulberă concurența! Oltenii încasează peste 10 milioane de euro

Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”

Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
Gigi Becali, criticat de rivali pentru ultimul transfer făcut la FCSB: „Avem problemele astea!”
Kennedy Boateng s-a înțeles cu noua sa echipă! De ce întârzie anunțul oficial
Kennedy Boateng s-a înțeles cu noua sa echipă! De ce întârzie anunțul oficial
Alertă în Gruia! Șeful AFAN avertizează: „Unii jucători nu și-au primit banii din aprilie. Au depus memorii”
Alertă în Gruia! Șeful AFAN avertizează: „Unii jucători nu și-au primit banii din aprilie. Au depus memorii”
Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă
Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă
Se cere reformă totală în Superliga după umilința suferită de FCSB! Gigi Becali, atacat nemilos
Se cere reformă totală în Superliga după umilința suferită de FCSB! Gigi Becali, atacat nemilos
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Răsturnare de situație: i-a spus „NU” lui Liverpool și semnează cu PSG
Răsturnare de situație: i-a spus „NU” lui Liverpool și semnează cu PSG
130.000.000 de €, prețul starului râvnit de Liverpool!
130.000.000 de €, prețul starului râvnit de Liverpool!
Red Bull a cumpărat un club de tradiție din Japonia! E prima companie străină căreia i se permite achiziția
Red Bull a cumpărat un club de tradiție din Japonia! E prima companie străină căreia i se permite achiziția
Dani Olmo la Barcelona! Cât plătesc catalanii + detaliile transferului
Dani Olmo la Barcelona! Cât plătesc catalanii + detaliile transferului
CITESTE SI
Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

stirileprotv Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

stirileprotv O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!