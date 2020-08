"E un act inacceptabil de indisciplina!" SCANDAL MONSTRU la Barcelona: un fotbalist i-a scos din minti pe catalani si va fi sanctionat de club

Lucrurile au degenerat intre Barcelona si mijlocasul Arthur, transferat recent de Juventus.

Juventus l-a luat recent pe Arthur de la Barcelona, insa mijlocasul trebuia sa termine actualul sezon pe Camp Nou, dupa care s-ar fi mutat la Torino. Acest lucru ar fi insemnat ca Arthur sa fie prezent in lotul catalanilor inclusiv pentru meciurile de Liga Campionilor, care vor incepe la sfarsitul saptamanii viitoare.

Mijlocasul a plecat in Brazilia si a refuzat sa mai revina la Barcelona, iar asta i-a scos din minti pe oficialii catalanilor.

"Ar fi trebuit sa ii prelungim contractul lui Arthur, dar situatia economica foarte dificila nu ne-a mai permis asta. Arthur a reprezentat o afacere foarte buna pentru club, si in plus a fost decizia lui de a parasi Barcelona. Aici nu a fost un titular incontestabil, iar acolo se pare ca va fi si in plus va avea si un salariu de trei ori mai mare. Fiscul din Italia este mai avantajos in acest sens si este mai usor pentru echipe sa aiba jucatori la un cost mai accesibil.

Am avut un acord ca el sa continue la Barcelona pana la finalul Ligii Campionilor. Este un jucator important pentru echipa si ne-ar fi ajutat. Dar nu a mai aparut de la intoarcerea din mini-vacanta. Este un act inacceptabil de indisciplina si de aceea am deschis un dosar pentru el, pentru ca nu exista niciun argument care sa justifice lipsa lui. Pur si simplu a decis sa nu se mai intoarca si ca timpul sau la Barca s-a incheiat deja. Presupun ca a decis sa isi prelungeasca vacanta din Brazilia, dar acest lucru ne obliga sa deschidem un dosar disciplinar, deoarece el trebuie sa joace pentru echipa pana in ziua in care se va incheia competitia, asta a fost intelegerea dintre cluburi", a spus Bartomeu pentru Sport.es.