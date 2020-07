Barcelona vaneaza un fundas dorit si de Real Madrid, dar nu vrea sa-i achite clauza! In ce conditii poate ajunge fotbalistul pe Camp Nou!

Barcelona incearca sa realizeze primul transfer important din aceasta vara.

Catalanii au pus ochii pe Pau Torres, fotbalist care a evoluat in acest sezon la Villareal. Potrivit Mundo Deportivo, oficialii Barcelonei au luat legatura cu sefii de pe Estadio de la Ceramica pentru a afla in ce conditii pot realiza transferul.

Torres, care se afla si in vizorul lui Real Madrid, a adunat 36 de aparitii in La Liga in sezonul recent incheiat, reusind doua goluri si doua assist-uri.

Fundasul si-a prelungit recent contractul cu Villareal pana in 2024, avand acum o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro. Jurnalistii spanioli scriu ca Barcelona nu vrea sa plateasca aceasta suma.

Catalanii au nevoie de jucatori in aparare, iar pe langa Pau Torres ei mai sunt interesati si de Eric Garcia de la Manchester City.

Pentru a putea aduce pe Camp Nou jucatorii doriti, Barcelona trebuie sa vanda cativa fotbalisti, primul de pe lista plecarilor fiind Umtiti.