BREAKING NEWS | Anunt SOC de la Barcelona! Ce se intampla transferul lui Neymar: presedintele catalanilor SURPRINDE pe toata lumea

Fanii Barcelonei asteapta cu nerbdare o revenire a lui Neymar pe Camp Nou.

Curtat intens de Barcelona in vara trecuta, catalanii nici nu se mai gandesc la un posibil transfer al brazilianului.

Presedintele clubului, Josep Maria Bartomeu, a lamurit definitiv situatia starului de la PSG si spune ca nu este absolut nicio sansa ca acesta sa revina la echipa in aceasta vara:

"In aceasta situatie, este impoisibil. Nici PSG nu vrea sa-l vanda, este normal, deoarece este unul dintre cei mai buni jucatori din lume. Vara trecuta am incercat foarte mult sa il aducem, dar in aceasta vara nu va fi nicio incercare. Asta este situatia! Clubul a pierdut 200 de milioane de euro intre martie si iunie. Si in sezonul 2020 - 2021 am preconizat venituri de 1.1 miliarde, insa cu siguranta vom avea o scadere cu 30% din ele. Daca situatia pandemica nu se imbunatateste, nu vor fi nici spectatori, nici muzeu, nici magazine, iar banii vor fi in continuare pierduti. Ne obliga sa fim foarte rigurosi in management. Trebuie sa examinam ce investitii sunt esentiale, va trebui sa ne adaptam", a spus Bartomeu intr-un interviu exclusiv pentru Sport.es.

Neymar a fost adus de PSG in 2017, cand Barcelona incasa in schimbul sau 222 de milioane de euro.

Tweet Barcelona Neymar Citeste si: