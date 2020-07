Gattuso, transant inaintea meciului cu Barcelona din Champions League: "Nici nu ii gadilam daca jucam asa!" 

Antrenorul lui Napoli s-a aratat preocupat de modul in care joaca echipa sa.

Napoli nu trece prin cea mai buna perioada, iar asta se vede in jocul slab al echipei. Echipei italiene nu i-a priit pauza provocata de pandemie iar in acest moment calificarea in cupele europene este compromisa.

Cu toate astea, italienii mai au meciul cu Barcelona din Champions League. Antrenorul lui Napoli, Gattuso nu da nicio sansa elevilor sai in fata catalanilor daca stilul de joc nu se schimba.

"Daca vom continua asa, cu atitudinea asta si acest stil de loc, singurul lucru de care va pot asigura este ca pe Barcelona, in Champions nici macar nu o vom gadila!", a spus Gattuso la conferinta de presa.