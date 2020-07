Situatie ULUITOARE in Spania! Coronavirus DISTRUGE visul unui club de a da piept cu Real Madrid si Barcelona! Ce anunt a facut La Liga

CF Fuenlabrada era la un pas de La Liga, insa 28 de cazuri de coronavirus au dat peste cap toate planurile!

Micutul club CF Fuenlabrada avea o sansa mare de a ajunge in playoff-ul pentru La Liga, daca ar fi castigat meciul cu Deportivo la Coruna, din ultima etapa. Inaintea meciului, insa, au fost descoperite cazuri de coronavirus in lotul celor de la Fuenlabrada, iar partida a fost amanata. Astazi, organizatorii ligii au anuntat ca meciul a fost anulat, iar Fuenlabrada nu mai are nicio sansa de promovare!

"La Liga le multumeste celor de la CF Fuenlabrada pentru generozitatea aratata in aceasta situatie dificila. Clubul a respectat principiile stabilite inainte de reinceperea competitiei. Existau doua solutii. Jucatorii fie erau asteptati sa isi revina pentru ca meciul sa se poata juca, fie partida era suspendata definitiv", a anuntat La Liga.

Nu mai putin de 28 de cazuri de coronavirus au fost depistate la clubul care lupta pentru playoff-ul de promovare, asa cum se arata pe site-ul oficial al echipei, astfel ca meciul cu Depor ar fi fost imposibil de disputat in timp util pentru La Liga. In aceste conditii. Elche va disputa playoff-ul, iar Fuenlabrada va ramane in esalonul secund.

De cealalta parte, Deportivo la Coruna a retrogradat in a treia divizie spaniola!