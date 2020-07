Veste URIASA pentru FC Barcelona! Ce superstar isi prelungeste contractul pana in 2025! 

Barcelona nu vrea sa mai rateze inca un sezon, dupa ce a pierdut titlul in fata Realului.

Dupa pierderea titlului in La Liga, oficialii de la Barcelona si-au dat seama ca trebuie sa faca tot posibilul pentru a evita un nou sezon esuat, mai ales ca in 2021 urmeaza si alegerile care vor stabili noul presedinte al clubului.

Cum perioada de transferuri se anunta a fi una dificila, in contextul pandemiei COVID-19, catalanii au decis sa se concentreze pe ceea ce au deja in propria curte, astfel ca i-au propus lui Marc-Andre ter Stegen prelungirea contractului pana in 2025, anunta Mundo Deportivo. ter Stegen mai are doi ani de contract cu Barcelona, iar negocierile pentru o noua intelegere au fost cu mult ingreunate de pandemie, insa in ultimele saptamani totul a mers foarte bine, iar semnarea unei noi intelegeri este iminenta.

Conform aceleiasi surse, Barcelona i-a propus lui ter Stegen o crestere graduala a salariului pe parcursul anilor din contract. Chiar daca nu ar avea din prima un salariu pe masura asteptarilor sale, neamtul a fost incantat sa vada ca Barcelona doreste atat de tare sa il pastreze si va accepta, cel mai probabil, propunerea.

In varsta de 28 de ani, portarul german este considerat a fi printre cei mai buni din Europa pe postul sau si a atras atentia lui PSG, Chelsea si Bayern Munchen. Francezii si nemtii se bazeaza in prezent pe Keylor Navas si Manuel Neuer, portari ajunsi la 33, respectiv 34 de ani si se gandesc deja la viitoare solutii.

In schimb, Chelsea este intr-o situatie mult mai rea, dupa ce spaniolul Kepa a avut un sezon foarte slab, iar Lampard vrea sa il inlocuiasca neaparat in aceasta vara. Totusi, cele trei cluburi vor trebui sa se reorienteze, iar londonezii au inceput deja sa tatoneze pistele Jan Oblak (Atletico Madrid), Nick Pope (Burnley) si Dean Henderson (Manchester United, acum imprumutat la Sheffield United).