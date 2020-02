E gata! Barcelona s-a decis! I-a gasit inlocuitor lui Dembele, iar transferul se face in doua saptamani! Cine vine sa joace alaturi de Messi

Barcelona i-a gasit inlocuitor lui Dembele.

Sefii catalanilor au luat o decizie in ceea ce priveste inlocuitorul lui Dembele. Atacantul va lipsi 6 luni de pe teren, iar Barcelona a primit acceptul Comisiei Ligii spaniole sa mai transfere un jucator, chiar daca perioada de mercato s-a incheiat.

Potrivit celor de la Sport.es, Barcelona il va transfera pe Martin Briathwaite, atacantul celor de la Leganes. Catalanii vor achita clauza de reziliere in valoare de 18 milioane de euro a fotbalistului, iar mutarea ar urma sa se realieze in doua saptamani. Potrivit sursei citate, Braithwaite va semna un contract valabil pana in 2023 cu Barcelona, iar daca ii va convinge pe sefii clubului prin prestatiile sale, contractul i se poate prelungi.

???? #NoticiaSPORT ???? | #FCB ????????

