ULTIMA ORA | Barcelona si-a gasit atacant dupa acceptul din partea federatiei de a face transferuri! Cine e inlocuitorul lui Dembele si va veni langa Messi! Anuntul momentului in Spania

Ousmane Dembele s-a accidentat grav si o sa lipseasca de pe teren aproximativ 6 luni. Federatia de Fotbal din Spania si-a dat acordul si Barcelona poate aduce un atacant pe Camp Nou. Catalanii au 15 zile la dispozitie incepand de astazi pentru a oficializa transferul unu jucator din prima sau a doua liga spaniola sau un jucator liber de contract. In ultimul timp s-au vehiculat nume precum Wilian Jose de la Real Sociedad, Angel de la Getafe, dar si Luis Javier Suarez de la Zaragoza, insa nu s-a concretizat nicio mutare.

Potrivit Mundo Deportivo, se pare ca Barcelona si-a gasit atacantul pe care il cauta. Este vorba despre Martin Braithwaite (28 de ani) jucator al celor de la Leganes, care a impresionat la echipa din Madrid. Detaliul cel mai important care ar putea conta in efectuare acestui transfer este faptul ca agentul jucatorului este acelasi cu cel al lui Frenkie de Jong.

Daca Barcelona vrea sa il ia pe Braithwaite, catalanii trebuie sa plateasca clauza de reziliere in valoare de 20 de milioane de euro.

???? #Leganés have heard nothing from Barcelona's interest in striker Martin Braithwaite who has a

€20m release clause.

Leganés would not be willing to negotiate any deal for #Braithwaite after losing Youssef En-Nesyri to #Sevilla in January. [sport]#ForçaBarça #FCB pic.twitter.com/arHIS3kiUu