O vedeta de la Barcelona e obsedata de figurine din desenele animate japoneze si are o colectie impresionanta

Colegul lui Messi se lauda pe internet cu hobby-ul sau.

Nelson Semedo, fundasul dreapta al lui FC Barcelona si al nationalei Portugaliei, este un mare fan al figurinelor Dragon Ball Z si are o colectie impresionanta si scumpa. Personajele din revistele de benzi desenate si desenele animate japoneze, create in anii ’80 de artistul manga Akira Toriyama, au zeci de milioane de fani in intreaga lume, care cauta cu infrigurare miile de produse de marketing puse in vanzare de-a lungul anilor. DBZ reprezinta un fenomen mondial, la concurenta cu Pokemon, tot de origine japoneza.

Alti fani ai desenelor japoneze sunt baschetbalistul De’Aaron Fox (Sacramento Kings), tenismenul Rafael Nadal, Sasha Banks, Xavier Woods (luptatori WWE), Eddie Lacy (fotbal american), Mark Hunt, Marcus Brimage (luptatori UFC), cantaretul Frank Ocean, Rhonda Rousey (luptataoare MMA), rapperii Snoop Dogg si Big Sean, culturistul Kai Greene sau actorul Jackie Chan, acestia fiind doar cativa dintre fanii personajelor Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo, Frieza, Cell sau Majin Buu.

Nelson Semedo (26 ani) este titular in acest sezon la FC Barcelona, echipa la care a ajuns in 2017. El a mai jucat la Sintrense, Fatima si Benfica si are 13 selectii pentru nationala Portugaliei. In palmaresul sau se gasesc doua titluri de campion, o Cupa, o Cupa Ligii si o Supercupa ale Portugaliei, doua titluri de campion in La Liga, o Cupa Regelui si o Supercupa Spaniei, dar si Liga Natiunilor 2018-2019. El are un salariu de 3.5 milioane de euro in Catalunia.